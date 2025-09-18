Что такое USDT, каким он бывает и как начать им пользоваться

За последние несколько лет стейблкоины стали одним из главных инструментов в мире цифровых финансов. Если биткойн и эфир обрели славу благодаря инновационности и потенциалу роста, то стейблкоины — благодаря стабильности. В условиях экономической турбулентности они дают возможность защитить сбережения от инфляции и ограничений, с которыми сталкиваются традиционные валюты. Из-за ограничений НБУ именно стейблкоины стали своеобразными новыми «наличными» — вместо привычных денег на банковском счете теперь молодежь использует USDT Кошелек .

В этой статье разберем, что такое стейблкоины в целом и USDT, в частности, чем отличаются версии этого токена в разных блокчейнах, и дадим практические советы, как начать пользоваться USDT безопасно и удобно.

Что такое стейблкоины и почему они стабильные

Стейблкоины — это цифровые активы, которые сохраняют стабильную стоимость благодаря привязке к доллару США, евро или даже золоту. Они сочетают скорость и прозрачность криптовалют с надежностью традиционных денег.

Самые распространенные стейблкоины — обеспечены реальными резервами. Например, каждый токен USDT или USDC представляет собой эквивалент одного доллара, который хранится на счетах эмитента. Это делает их понятными и удобными даже для тех, кто только начинает знакомство с криптовалютами.

В Украине стейблкоины стали особенно востребованными после введения валютных ограничений. Они позволяют фрилансерам, предпринимателям и волонтерам осуществлять международные переводы, инвесторам — «переждать» турбулентность рынка, а обычным людям — защищать сбережения от девальвации гривны.

USDT: главный цифровой доллар

Среди всех стейблкоинов бесспорным лидером является Tether (USDT). Это самый массовый цифровой актив в мире: по данным блокчейн-аналитики, более 68 млн пользователей используют USDT на блокчейне Tron.

Почему именно USDT стал стандартом? В первую очередь — из-за универсальности. Он используется для международных переводов, торговли на биржах и даже как аналог депозитов: некоторые платформы предлагают от 4% до 6% годовых на размещенные USDT. Для сравнения: украинские банки на долларовых депозитах дают в 3−4 раза меньше.

Важное преимущество USDT — мультиблокчейн. Токен существует в разных сетях: Ethereum (ERC20), Tron (TRC20), BNB Chain (BEP20), Solana и других. Это означает, что он доступен в большинстве кошельков и сервисов, а пользователи могут выбирать сеть, в зависимости от комиссий и скорости транзакций.

Чем отличается USDT TRC20 от USDT ERC20

USDT ERC20 работает на блокчейне Ethereum — первой и самой известной платформе для смарт-контрактов. Его преимущества — надежность и большая экосистема DeFi. Однако транзакции в Ethereum более дорогие: комиссии могут достигать нескольких десятков долларов в периоды нагрузки сети.

USDT TRC20 функционирует на блокчейне Tron и завоевал массовую популярность благодаря низким комиссиям и скорости переводов. Его принимают почти все глобальные сервисы, а объемы использования в разы превышают ERC20. Хотя за последние годы комиссии в сети Tron выросли, и на сегодняшний день составляют около 3−4 долларов, недавно команда сети снизила их примерно на 40−50%. Кроме того, есть способ получить бесплатные транзакции — стейкинг нативного токена TRX.

Чтобы ежедневно иметь одну бесплатную транзакцию USDT, нужно застейкать активы на эквивалент около $2 000. Если сумма меньше — пользователь получает частичную скидку. В то же время TRX за последние пять лет показал почти 500% роста, что делает его привлекательным, и в качестве инвестиционного актива.

Итак, главная разница простая: ERC20 — это о надежности и разветвленной инфраструктуре Ethereum, TRC20 — о доступности и массовом использовании. Для большинства повседневных задач украинцы выбирают именно Tron кошелек.

Как начать пользоваться USDT

Для того, чтобы безопасно и удобно пользоваться USDT, нужен надежный криптокошелек. Важно, чтобы он поддерживал различные блокчейны, обеспечивал защиту от мошенничества и был понятным в использовании.