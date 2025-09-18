Что такое USDT, каким он бывает и как начать им пользоваться

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 сентября 2025, 10:00 Читати українською

Что такое USDT, каким он бывает и как начать им пользоваться

За последние несколько лет стейблкоины стали одним из главных инструментов в мире цифровых финансов. Если биткойн и эфир обрели славу благодаря инновационности и потенциалу роста, то стейблкоины — благодаря стабильности. В условиях экономической турбулентности они дают возможность защитить сбережения от инфляции и ограничений, с которыми сталкиваются традиционные валюты. Из-за ограничений НБУ именно стейблкоины стали своеобразными новыми «наличными» — вместо привычных денег на банковском счете теперь молодежь использует USDT Кошелек.

За последние несколько лет стейблкоины стали одним из главных инструментов в мире цифровых финансов.

В этой статье разберем, что такое стейблкоины в целом и USDT, в частности, чем отличаются версии этого токена в разных блокчейнах, и дадим практические советы, как начать пользоваться USDT безопасно и удобно.

Что такое стейблкоины и почему они стабильные

Стейблкоины — это цифровые активы, которые сохраняют стабильную стоимость благодаря привязке к доллару США, евро или даже золоту. Они сочетают скорость и прозрачность криптовалют с надежностью традиционных денег.

Самые распространенные стейблкоины — обеспечены реальными резервами. Например, каждый токен USDT или USDC представляет собой эквивалент одного доллара, который хранится на счетах эмитента. Это делает их понятными и удобными даже для тех, кто только начинает знакомство с криптовалютами.

В Украине стейблкоины стали особенно востребованными после введения валютных ограничений. Они позволяют фрилансерам, предпринимателям и волонтерам осуществлять международные переводы, инвесторам — «переждать» турбулентность рынка, а обычным людям — защищать сбережения от девальвации гривны.

USDT: главный цифровой доллар

Среди всех стейблкоинов бесспорным лидером является Tether (USDT). Это самый массовый цифровой актив в мире: по данным блокчейн-аналитики, более 68 млн пользователей используют USDT на блокчейне Tron.

Почему именно USDT стал стандартом? В первую очередь — из-за универсальности. Он используется для международных переводов, торговли на биржах и даже как аналог депозитов: некоторые платформы предлагают от 4% до 6% годовых на размещенные USDT. Для сравнения: украинские банки на долларовых депозитах дают в 3−4 раза меньше.

Важное преимущество USDT — мультиблокчейн. Токен существует в разных сетях: Ethereum (ERC20), Tron (TRC20), BNB Chain (BEP20), Solana и других. Это означает, что он доступен в большинстве кошельков и сервисов, а пользователи могут выбирать сеть, в зависимости от комиссий и скорости транзакций.

Чем отличается USDT TRC20 от USDT ERC20

USDT ERC20 работает на блокчейне Ethereum — первой и самой известной платформе для смарт-контрактов. Его преимущества — надежность и большая экосистема DeFi. Однако транзакции в Ethereum более дорогие: комиссии могут достигать нескольких десятков долларов в периоды нагрузки сети.

USDT TRC20 функционирует на блокчейне Tron и завоевал массовую популярность благодаря низким комиссиям и скорости переводов. Его принимают почти все глобальные сервисы, а объемы использования в разы превышают ERC20. Хотя за последние годы комиссии в сети Tron выросли, и на сегодняшний день составляют около 3−4 долларов, недавно команда сети снизила их примерно на 40−50%. Кроме того, есть способ получить бесплатные транзакции — стейкинг нативного токена TRX.

Чтобы ежедневно иметь одну бесплатную транзакцию USDT, нужно застейкать активы на эквивалент около $2 000. Если сумма меньше — пользователь получает частичную скидку. В то же время TRX за последние пять лет показал почти 500% роста, что делает его привлекательным, и в качестве инвестиционного актива.

Итак, главная разница простая: ERC20 — это о надежности и разветвленной инфраструктуре Ethereum, TRC20 — о доступности и массовом использовании. Для большинства повседневных задач украинцы выбирают именно Tron кошелек.

Как начать пользоваться USDT

Для того, чтобы безопасно и удобно пользоваться USDT, нужен надежный криптокошелек. Важно, чтобы он поддерживал различные блокчейны, обеспечивал защиту от мошенничества и был понятным в использовании.

Одним из таких вариантов является Gem Wallet. Это некастодиальный кошелек, который работает без посредников напрямую с блокчейном, а значит, только пользователь имеет доступ к своим средствам. Gem Wallet поддерживает более 100 блокчейнов, включая USDT TRC20 и ERC20, TON и RLUSD. Благодаря «умному поиску» даже новичок легко найдет нужный токен, а QR-коды и интеграция WalletConnect делают переводы максимально простыми.

Для активных пользователей важны будут и дополнительные функции Gem Wallet: возможность инвестировать в DeFi-активы, трейдинг через встроенный агрегатор, стейкинг криптовалют. При этом кошелек не собирает личных данных: чтобы создать аккаунт, не нужна даже электронная почта.

Таким образом, Gem Wallet сочетает в себе безопасность, функциональность и удобство, что особенно ценно для украинцев, которые используют стейблкоины, в качестве ежедневного финансового инструмента.

Вывод

Стейблкоины перестали быть нишевым продуктом крипторынка — они стали повседневными деньгами для миллионов людей в мире и сотен тысяч украинцев. USDT уверенно выполняет роль цифрового доллара: он сохраняет стоимость, позволяет быстро переводить средства и открывает доступ к новым финансовым возможностям.

Выбор между USDT TRC20 и ERC20 зависит от ваших задач: первый — более удобный для ежедневных операций, второй — для работы в экосистеме Ethereum. В любом случае, важно иметь проверенный инструмент для работы с криптой. Надежный кошелек, как, например, Gem Wallet, гарантирует, что ваши средства останутся под вашим контролем и всегда будут в безопасности.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
Fantomas2020
Fantomas2020
18 сентября 2025, 11:09
#
Лучше бы написали, каким образом безопасно пополнять USDT c банковской карты, чтобы не попасть на банковский финмониторинг с последующей блокировкой банковской карты. Знаю о существовании обменников фиатной валюты на криптовалюту, но ими пользоваться не всегда выгодно из-за комиссии обменников. А так статья выглядит как реклама USDT кошелька Gem Wallet, покупка USDT в котором c банковской карты не гарантирует защиту от банковского финмониторинга. Хотя для того, чтобы пользоваться USDT, существует множество других платёжных систем и электронных кошельков.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами