Mercedes готовится перенести часть производства из Германии в Польшу

Немецкий автогигант Mercedes-Benz планирует перенести часть производства автомобилей из Берлина в Польшу. Причиной такого решения является растущая конкуренция со стороны Китая и высокие операционные расходы в Германии, в частности, значительно выше стоимость рабочей силы. Об этом сообщает TVP World.

Согласно планам, до конца 2029 года будет полностью прекращено производство на заводе в Людвигсфельде, близ Берлина. На этом предприятии, которое работало более 30 лет и важно для региона, сейчас работает более 2 200 человек.

Завод ежегодно производит около 60 000 специализированных фургонов Sprinter и их электрических версий e-Sprinter. Именно производство модели e-Sprinter будет перенесено в Польшу.

Это решение вызвало недовольство среди немецких профсоюзов. Представитель крупнейшего профсоюза Германии IG Metall Тобиас Кунцманн заявил, что решение неприемлемо, и объявил о начале протестов.

Почему именно Польша

Согласно сообщениям, стоимость рабочей силы в Германии в пять раз выше, чем в Польше. Кроме того, Польша является вторым в мире производителем аккумуляторов для электромобилей, уступая только Китаю.

Новый завод будет построен в Яворе на юго-западе Польши, где Mercedes-Benz уже с 2019 года производит двигатели и аккумуляторы для гибридных авто.

Mercedes планирует инвестировать в этот проект 1,528 миллиарда злотых (около 360 млн. евро) и создать по меньшей мере 300 новых рабочих мест к 2027 году, 30 из которых будут для специалистов с высшим образованием.