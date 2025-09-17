Рынки на максимумах в ожидании снижения ставки ФРС, но аналитики предостерегают от эйфории

Мировые фондовые рынки торгуются вблизи исторических максимумов, поскольку инвесторы практически не сомневаются, что Федеральная резервная система США (ФРС) на своем заседании в среду впервые с декабря прошлого года снизит процентные ставки. Этот оптимизм подкрепляется ослаблением опасений по поводу торговых войн и ажиотажем вокруг акций, связанных с искусственным интеллектом, пишет The New York Times.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

«Бычьи» настроения и рыночное ралли

Согласно опросу Bank of America, управляющие фондами начали активно возвращать на рынок средства, которые ранее держали в резерве. Этот приток капитала помог индексу S&P 500 выйти на рекордную территорию, прибавив с начала года 12,5%. Технологический индекс Nasdaq Composite вырос почти на 16%.

Даже индекс компаний малой капитализации Russell 2000, который более чувствителен к состоянию внутренней экономики, вырос более чем на 7% за год.

Чего ожидать от ФРС?

Инвесторы полностью закладывают в цены снижение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта (25 базисных пунктов). Некоторые аналитики предполагают, что новые члены правления ФРС, лояльные к Трампу, могут настаивать на более глубоком снижении в 0,50 п.п.

Беспокойство по поводу переоценки рынка

В то же время стремительный рост вызывает опасения, что рынки зашли слишком далеко. Тот же опрос Bank of America показал, что 58% управляющих фондами считают акции переоцененными. Из-за высоких ожиданий аналитики прогнозируют, что реакция рынка на само решение ФРС будет сдержанной, поскольку оно уже в значительной степени учтено в ценах.

Снимок рынков перед заседанием

Накануне решения ФРС на рынках наблюдается следующая картина: