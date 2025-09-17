Рынки на максимумах в ожидании снижения ставки ФРС, но аналитики предостерегают от эйфории

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 сентября 2025, 18:47 Читати українською

Рынки на максимумах в ожидании снижения ставки ФРС, но аналитики предостерегают от эйфории

Мировые фондовые рынки торгуются вблизи исторических максимумов, поскольку инвесторы практически не сомневаются, что Федеральная резервная система США (ФРС) на своем заседании в среду впервые с декабря прошлого года снизит процентные ставки. Этот оптимизм подкрепляется ослаблением опасений по поводу торговых войн и ажиотажем вокруг акций, связанных с искусственным интеллектом, пишет The New York Times.

Мировые фондовые рынки торгуются вблизи исторических максимумов, поскольку инвесторы практически не сомневаются, что Федеральная резервная система США (ФРС) на своем заседании в среду впервые с декабря прошлого года снизит процентные ставки.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

«Бычьи» настроения и рыночное ралли

Согласно опросу Bank of America, управляющие фондами начали активно возвращать на рынок средства, которые ранее держали в резерве. Этот приток капитала помог индексу S&P 500 выйти на рекордную территорию, прибавив с начала года 12,5%. Технологический индекс Nasdaq Composite вырос почти на 16%.

Даже индекс компаний малой капитализации Russell 2000, который более чувствителен к состоянию внутренней экономики, вырос более чем на 7% за год.

Чего ожидать от ФРС?

Инвесторы полностью закладывают в цены снижение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта (25 базисных пунктов). Некоторые аналитики предполагают, что новые члены правления ФРС, лояльные к Трампу, могут настаивать на более глубоком снижении в 0,50 п.п.

Беспокойство по поводу переоценки рынка

В то же время стремительный рост вызывает опасения, что рынки зашли слишком далеко. Тот же опрос Bank of America показал, что 58% управляющих фондами считают акции переоцененными. Из-за высоких ожиданий аналитики прогнозируют, что реакция рынка на само решение ФРС будет сдержанной, поскольку оно уже в значительной степени учтено в ценах.

Снимок рынков перед заседанием

Накануне решения ФРС на рынках наблюдается следующая картина:

  • Облигации: Доходность 10-летних казначейских облигаций США близка к минимуму с апреля (4,02%).
  • Доллар: Индекс доллара на этой неделе упал до самого низкого уровня с 2022 года.
  • Золото: Обновило исторический максимум, превысив $3700 за унцию.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает ccc2013 и 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами