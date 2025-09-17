Multi от Минфин
українська
17 сентября 2025, 17:12

Инвестиционный фонд восстановления: Украина и DFC внесли первые $150 миллионов

Украина вместе с Международной финансовой корпорацией развития США (DFC) внесли $150 млн в Инвестиционный фонд восстановления. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Украина вместе с Международной финансовой корпорацией развития США (DFC) внесли $150 млн в Инвестиционный фонд восстановления.
Фото: AI

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

DFC обязалась инвестировать $75 млн, которые Украина удвоит, формируя стартовый капитал фонда в размере $150 млн. По словам Свириденко, это важный шаг к полноценному запуску работы фонда, уже начинающего операционную деятельность.

Первоочередное внимание в фонде будут уделяться проектам в сферах энергетики, инфраструктуры и критических минералов с планами реализовать три проекта до конца 2026 года.

Премьер подчеркнула, что фонд работает на основе равенства: Украина берет на себя финансовые обязательства на уровне с американской стороной. Она подчеркнула, что эти инвестиции будут способствовать запуску масштабных проектов, развитию производства, созданию новых рабочих мест и укреплению экономики и безопасности страны.

По ее словам, американские инвестиции будут также служить гарантией безопасности как для Украины, так и для бизнеса США в Украине.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
