Инвестиционный фонд восстановления: Украина и DFC внесли первые $150 миллионов

Украина вместе с Международной финансовой корпорацией развития США (DFC) внесли $150 млн в Инвестиционный фонд восстановления. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

DFC обязалась инвестировать $75 млн, которые Украина удвоит, формируя стартовый капитал фонда в размере $150 млн. По словам Свириденко, это важный шаг к полноценному запуску работы фонда, уже начинающего операционную деятельность.

Первоочередное внимание в фонде будут уделяться проектам в сферах энергетики, инфраструктуры и критических минералов с планами реализовать три проекта до конца 2026 года.

Премьер подчеркнула, что фонд работает на основе равенства: Украина берет на себя финансовые обязательства на уровне с американской стороной. Она подчеркнула, что эти инвестиции будут способствовать запуску масштабных проектов, развитию производства, созданию новых рабочих мест и укреплению экономики и безопасности страны.

По ее словам, американские инвестиции будут также служить гарантией безопасности как для Украины, так и для бизнеса США в Украине.