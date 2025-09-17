Авентус Украина выводит на рынок pluscard — новую цифровую кредитную карту с бесплатными переводами

Руководитель проекта pluscard от ООО «Авентус Украина» Юлия Терехова во время конференции FinRetail 2025 представила новый финтех-продукт — цифровую кредитную карту , которая сочетает опыт банковской сферы и микрофинансового сектора. Продукт ориентирован на клиентов, которые ценят скорость, прозрачность и безопасность финансовых операций.

Что такое pluscard?

По словам Юлии Тереховой, pluscard — это «еще одна кредитная карта, но совсем другая». Она предлагает пользователям кредитный лимит до 50 тысяч гривен и полностью цифровой процесс оформления. Ключевые особенности продукта:

Простая онлайн-регистрация и быстрое рассмотрение заявки.

Мгновенная доступность: возможность сразу подключить карту к Apple Pay или Google Pay.

Понятные условия для клиента, сочетающие гибкость микрофинансовых продуктов и надежность банковских.

Ключевое преимущество: бесплатные операции за кредитные средства

Одним из главных преимуществ pluscard, на котором подчеркнула руководитель проекта, является отсутствие комиссий за операции, осуществляемые за счет кредитных средств. Пользователи смогут бесплатно делать платежи, переводы и пополнения, что выгодно отличает карту от многих аналогов на рынке.

Безопасность и доверие: сочетание финтеха и банка

Продукт реализован через мобильное приложение, разработанное в партнерстве с Аккордбанком. Такой подход, по словам Юлии Тереховой, обеспечивает двойное преимущество: современные финтех-технологии гарантируют удобство, а участие банка — безопасность и доверие со стороны клиентов.

Как получить карту: простой онлайн-процесс

Процесс оформления карты максимально упрощен и занимает минимум времени:

Клиент выбирает желаемый кредитный лимит.

Регистрируется с помощью сервиса «Дія».

Делает селфи для верификации.

Ознакомляется и подписывает документы онлайн.

После этих шагов виртуальная карта pluscard становится доступной для использования. Более подробную информацию о дополнительных функциях и возможностях продукта можно будет узнать, загрузив мобильное приложение.