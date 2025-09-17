Гетманцев предлагает установить прожиточный минимум в 2026 году на уровне 4700 грн

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев призвал правительство заложить в государственном бюджете на 2026 год прожиточный минимум не менее 4700 грн. Об этом он написал в телеграм-канале.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Нынешние расчеты правительства — 3209 грн на одного человека в месяц — не отвечают реальным расходам украинцев даже на продукты питания», — написал Гетманцев.

Согласно данным Министерства социальной политики, стоимость минимального набора продуктов в июне 2025 года уже превышала прожиточный минимум, предложенный правительством:

для детей до 6 лет: 2817 грн (прожиточный минимум) против 4482 грн (фактическая стоимость продуктов);

для детей 6−18 лет: 3512 грн против 6044 грн;

для трудоспособных лиц: 3328 грн против 4794 грн.;

для лиц, потерявших трудоспособность: 2596 грн против 3786 грн.

«Цифры говорят сами за себя. Социальная защита в бюджете начинается с прожиточного минимума», — подчеркнул Гетманцев.

Он предлагает установить 4700 грн в качестве базового размера прожиточного минимума с 1 января 2026 года. Также он призвал правительство разработать график постепенного роста прожиточного минимума и социальных выплат в течение года.