Новое жилищное строительство в Украине выросло в первом полугодии на 45% — Госстат

В Украине наблюдается значительный рост объемов нового жилищного строительства. За первые шесть месяцев 2025 года общая площадь жилых домов, на которые выданы разрешения на строительство, увеличилась на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достигла 2,965 млн квадратных метров. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики, сообщает Интерфакс-Украина.

Объемы строительства многоквартирных домов выросли еще больше — на 45,8%, достигнув 2,86 миллиона квадратных метров. Количество квартир, заявленных на старте строительства, увеличилось на 51,5%, до 33 тысяч.

Лидеры по объемам нового строительства

Киевская область стала абсолютным лидером, задекларировав 904,9 тыс. кв. м нового жилья (15,5 тыс. квартир). Это в 2,3 раза больше, чем за первую половину прошлого года.

Львовская область показала значительный рост на 65% с объемом 540,7 тыс. кв. м (6,9 тыс. квартир).

Ивано-Франковская область увеличила объемы на 8% до 234,6 тыс. кв. м (3,8 тыс. квартир).

Закарпатская область показала рост на 11% до 159,3 тыс. кв. м (2,4 тыс. квартир).

В Полтавской области задекларировано 146,9 тыс. кв. м (1,8 тыс. квартир).

В Волынской области рост на 17,7% до 115,2 тыс. кв. м (2,5 тыс. квартир).

Стоит отметить, что Винницкая область продемонстрировала понижение объемов на 38,7% до 130,9 тыс. кв. м (2,9 тыс. квартир).

Ситуация в Киеве

В столице за первое полугодие 2025 года общая площадь нового строительства жилья увеличилась почти вдвое (в 1,9 раза) по сравнению с прошлым годом и составила 367,2 тыс. кв. м (4,2 тыс. квартир).

Госстат отмечает, что эти показатели не включают данные с временно оккупированных территорий и районов, где продолжаются или велись боевые действия.

Напомним

В 2024 году общая площадь нового строительства жилья в Украине сократилась на 7,2% (до 3,9 млн кв. м) по сравнению с 2023 годом в 4,2 млн кв. м. Пиковые показатели были зафиксированы в 2021 году — 12,7 млн кв. м.