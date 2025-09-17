Multi от Минфин
17 сентября 2025, 17:45

Европа готовится к крупнейшему IPO c 2022 года

Шведская компания в области безопасности Verisure планирует привлечь около 3,1 млрд евро в рамках первичного публичного размещения акций на Стокгольмской бирже. Это может стать крупнейшим IPO в Европе за последние три года, сообщает Bloomberg.

Шведская компания в области безопасности Verisure планирует привлечь около 3,1 млрд евро в рамках первичного публичного размещения акций на Стокгольмской бирже.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Привлеченные средства будут направлены на укрепление баланса и снижение чистого левериджа до примерно трех раз на момент листинга. Также деньги планируется использовать для рефинансирования части долговых обязательств и финансирования приобретения компании ADT Mexico, указывается в заявлении Verisure.

Размещение проведут за счет эмиссии новых акций, при этом 235 млн евро будут привлечены от двух существующих инвесторов — Alba Investments Sarl и Securholds Spain SL.

По данным Bloomberg Intelligence, Verisure генерирует предсказуемые денежные потоки от более чем 5 млн клиентов, поддерживая маржинальность свыше 40% по уровню EBITDA.

За 2024 год компания получила годовые повторяющиеся доходы в размере около 3,1 млрд евро и скорректированную прибыль до вычета процентов и налогов в 819 млн евро. Организаторами размещения выступают DNB Carnegie Investment Bank, Goldman Sachs International и Morgan Stanley.

Verisure была основана в 1988 году в Швеции, она разрабатывает системы безопасности для домохозяйств и малого бизнеса в Европе и Латинской Америке. Компания продает в том числе видеодетекторы и камеры, дымовые барьеры и умные замки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Kharakternyk
Kharakternyk
17 сентября 2025, 18:05
#
Європи готується не до ІРО, а до війни.
