Глава БЭБ просит больше ресурсов для борьбы с теневой экономикой

Недавно созданное Бюро экономической безопасности Украины нуждается в большем количестве ресурсов для эффективной борьбы с теневой экономикой, объем которой достигает миллиардов долларов . Это является ключевым условием для создания благоприятного инвестиционного климата и наполнения бюджета для финансирования обороны. Об этом в интервью Reuters заявил новоназначенный директор БЭБ Александр Цивинский.

Что сказал директор БЭБ

По словам Цивинского, его ведомство остается недоукомплектованным и недоплачиваемым, что затрудняет борьбу с глубоко укоренившимися практиками уклонения от уплаты налогов.

Директор БЭБ отметил, что, по разным оценкам, объем теневой экономики в Украине составляет от $14,5 до $24 миллиардов.

Проблемы с финансированием и кадрами

Несмотря на то, что укрепление верховенства права и борьба с коррупцией являются ключевыми требованиями для вступления Украины в ЕС и получения международной помощи, БЭБ сталкивается с недостатком государственного финансирования.

Согласно проекту бюджета на 2026 год, финансирование таких ведомств, как НАБУ и ГБР, будет увеличено, тогда как бюджет БЭБ останется практически без изменений.

«Конечно, страна находится в состоянии войны, и есть много мест, где нужно финансирование. Но наше агентство — это то, что отвечает за вывод денег из тени, чтобы их стало больше», — сказал Цивинский.

Сейчас штат БЭБ насчитывает 1260 сотрудников, хотя законом предусмотрено 4000, а из примерно двух десятков запланированных региональных управлений работают только девять.