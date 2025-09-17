Multi от Минфин
українська
17 сентября 2025, 19:27 Читати українською

Глава БЭБ просит больше ресурсов для борьбы с теневой экономикой

Недавно созданное Бюро экономической безопасности Украины нуждается в большем количестве ресурсов для эффективной борьбы с теневой экономикой, объем которой достигает миллиардов долларов. Это является ключевым условием для создания благоприятного инвестиционного климата и наполнения бюджета для финансирования обороны. Об этом в интервью Reuters заявил новоназначенный директор БЭБ Александр Цивинский.

Недавно созданное Бюро экономической безопасности Украины нуждается в большем количестве ресурсов для эффективной борьбы с теневой экономикой, объем которой достигает миллиардов долларов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Что сказал директор БЭБ

По словам Цивинского, его ведомство остается недоукомплектованным и недоплачиваемым, что затрудняет борьбу с глубоко укоренившимися практиками уклонения от уплаты налогов.

Директор БЭБ отметил, что, по разным оценкам, объем теневой экономики в Украине составляет от $14,5 до $24 миллиардов.

Проблемы с финансированием и кадрами

Несмотря на то, что укрепление верховенства права и борьба с коррупцией являются ключевыми требованиями для вступления Украины в ЕС и получения международной помощи, БЭБ сталкивается с недостатком государственного финансирования.

Согласно проекту бюджета на 2026 год, финансирование таких ведомств, как НАБУ и ГБР, будет увеличено, тогда как бюджет БЭБ останется практически без изменений.

«Конечно, страна находится в состоянии войны, и есть много мест, где нужно финансирование. Но наше агентство — это то, что отвечает за вывод денег из тени, чтобы их стало больше», — сказал Цивинский.

Сейчас штат БЭБ насчитывает 1260 сотрудников, хотя законом предусмотрено 4000, а из примерно двух десятков запланированных региональных управлений работают только девять.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
vPrirech
vPrirech
17 сентября 2025, 20:00
#
Жалко чувака, не вистачає ресурсів у всьому «ринку» прийняти участь. Але успіх йому гарантовано — бороду вже відростив, розумне облича робити навчився.

П.С. може порадити йому у колег пошукати — там має вистачити, навіть злишиться.
