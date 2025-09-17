Недавно созданное Бюро экономической безопасности Украины нуждается в большем количестве ресурсов для эффективной борьбы с теневой экономикой, объем которой достигает миллиардов долларов. Это является ключевым условием для создания благоприятного инвестиционного климата и наполнения бюджета для финансирования обороны. Об этом в интервью Reuters заявил новоназначенный директор БЭБ Александр Цивинский.
Глава БЭБ просит больше ресурсов для борьбы с теневой экономикой
Что сказал директор БЭБ
По словам Цивинского, его ведомство остается недоукомплектованным и недоплачиваемым, что затрудняет борьбу с глубоко укоренившимися практиками уклонения от уплаты налогов.
Директор БЭБ отметил, что, по разным оценкам, объем теневой экономики в Украине составляет от $14,5 до $24 миллиардов.
Проблемы с финансированием и кадрами
Несмотря на то, что укрепление верховенства права и борьба с коррупцией являются ключевыми требованиями для вступления Украины в ЕС и получения международной помощи, БЭБ сталкивается с недостатком государственного финансирования.
Согласно проекту бюджета на 2026 год, финансирование таких ведомств, как НАБУ и ГБР, будет увеличено, тогда как бюджет БЭБ останется практически без изменений.
«Конечно, страна находится в состоянии войны, и есть много мест, где нужно финансирование. Но наше агентство — это то, что отвечает за вывод денег из тени, чтобы их стало больше», — сказал Цивинский.
Сейчас штат БЭБ насчитывает 1260 сотрудников, хотя законом предусмотрено 4000, а из примерно двух десятков запланированных региональных управлений работают только девять.
