Курс валют: НБУ ослабил гривну в паре с евро

Национальный банк Украины установил новые курсы валют на четверг, 18 сентября. Согласно данным регулятора, курс гривны в паре с евро упал на 12 копеек.

На четверг НБУ установил такой курс доллара: 41,1941 грн. Это на 1 копейку больше, чем в среду (41,1752).

Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).

В то же время курс евро на четверг был установлен на отметке — 48,7738, что на 12 копеек больше, чем в среду (48,6567).

Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).

Курс польского злотого

НБУ на четверг установил такой курс польского злотого: 11,4509 (в среду курс был 11,4661).

