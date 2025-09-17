Национальный банк Украины установил новые курсы валют на четверг, 18 сентября. Согласно данным регулятора, курс гривны в паре с евро упал на 12 копеек.
Курс валют: НБУ ослабил гривну в паре с евро
Курс доллара
На четверг НБУ установил такой курс доллара: 41,1941 грн. Это на 1 копейку больше, чем в среду (41,1752).
Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).
Курс евро
В то же время курс евро на четверг был установлен на отметке — 48,7738, что на 12 копеек больше, чем в среду (48,6567).
Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).
Курс польского злотого
НБУ на четверг установил такой курс польского злотого: 11,4509 (в среду курс был 11,4661).
