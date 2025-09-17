Выбраковка: сколько и какие авто пошли «под пресс» в августе

Если автомобиль становится непригодным к эксплуатации, из-за старости, износа или повреждения в результате ДТП — остается последняя документальная операция, которую с ним следует провести — снятие с учета в связи с выбраковкой. Ежемесячно украинцы обращаются за такой услугой более двух тысяч раз. Об этом пишет Институт исследований авторынка.

Какие авто списывают

Чаще всего списывают легковые автомобили, в частности, в течение августа 2025 года состоялось 1666 обращений по их выбраковке. Также навсегда сошли с дорог 405 грузовиков и 73 автобуса.

Специалисты ИГА определили топ-10 моделей транспортных средств, официально снимавшихся с учета в связи с выбраковкой.

Чаще здесь можно увидеть резные продукты от ВАЗ — почти все «классическое» семейство, которое дополняют «девятка» и 99-я модель. Компанию им составляют еще три легковушки местного производства — «Таврия» и производная от нее «Славута», а также «продукт национального автопрома» с корейскими корнями — Daewoo Lanos.

В основном выбраковка происходит из-за старости автомобилей, что подтверждает средний возраст тех транспортных средств, которые прошли эту операцию в прошлом месяце — 28 лет для легковушек и грузовых, и 26 лет для автобусов.

Среди всех авто, с которых номерные знаки в указанном периоде были сняты навсегда, дольше всего продержался седан ГАЗ-21 Волга — он был выпущен в 1957 году.