українська
17 сентября 2025, 15:55

Германия поддерживает дальнейшее использование замороженных российских активов для Украины

В Европе ужесточаются дискуссии о расширении использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Это происходит на фоне нового давления со стороны президента США Дональда Трампа и смены позиции Германии, сообщает Bloomberg.

В Европе ужесточаются дискуссии о расширении использования замороженных российских активов для финансирования Украины.
Фото: AI

Поиск новых источников финансирования для Украины

Правительства европейских стран и их союзники по «Большой семерке» (G7) ищут способы дальнейшего использования иммобилизованных активов для получения дополнительных доходов, чтобы поддержать оборону Украины в войне против России. Подавляющее большинство из около $300 млрд замороженных российских активов находится в Европе.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее в этом месяце заявила, что ЕС должен найти новые способы заставить Россию заплатить за ее войну.

«Мы должны срочно работать над новым решением для финансирования военных усилий Украины на основе иммобилизованных российских активов. За счет наличных остатков, связанных с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине «репарационный кредит», — сказала она.

Смена позиции Германии

Германия, которая долгое время придерживалась осторожной позиции по сохранению финансового центра Европы и уважения к государственному иммунитету, теперь выступает за максимизацию доходов от этих средств.

Это изменение позиции Берлина происходит на фоне беспокойства, что в случае ослабления поддержки США при администрации Трампа, основное бремя поддержки Украины ляжет на самую большую экономику Европы. Это также может подпитать рост ультраправых сил в Германии.

Механизмы использования активов

Речь идет не о полной конфискации активов, которую все еще продвигают США и некоторые восточноевропейские страны. ЕС, страны G7 и Австралия заморозили активы центрального банка России после полномасштабного вторжения и в прошлом году договорились направлять доход от процентов в пользу Украины.

Ожидается, что этот вопрос будет поднят некоторыми министрами финансов ЕС на встрече в Копенгагене на этой неделе, а также среди лидеров ЕС в октябре. Окончательное решение планируется принять на саммите лидеров ЕС 23−24 октября.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Минфин
