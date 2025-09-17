Крипта — на депозит: а так можно

Большинство людей представляют инвестиции в криптовалюту как постоянный агрессивный трейдинг: купил, продал, снова купил — и так каждый день. Эмоциональные качели из-за взлетов доходности и разочарований от потерь… На самом деле в криптомире существуют инструменты, значительно более простые, близкие к классическому банковскому депозиту.

Речь идет о стейкинге. По сути это то же самое, что и в случае с банком, которому вы отдаете во временное пользование свои деньги в обмен на проценты. Так же и с криптоактивами — вы их тоже временно отдаете в аренду на определенный срок и на определенных условиях — получение процентного дохода. Если же сам криптоактив за время действия криптовклада растет в цене — вы зарабатываете вдвойне: и на процентных начислениях, и на курсовой разнице.

Так в чем же разница между терминами депонирование крипты, стейкинг и криптодепозит?

Ни в чем. Это разные названия одного и того же инструмента, который хорошо известен и достаточно развит в криптоиндустрии. В банковской сфере мы привыкли говорить депозит или вклад, а в блокчейн-экосистемах чаще используют термин стейкинг, в медиа и аналитике можно встретить народное определение — криптодепозит. Но суть неизменна: вы передаете свои активы в работу криптоплатформе, а взамен получаете процентный доход.

По логике стейкинг в значительной степени напоминает валютный депозит в банке. Но есть важные нюансы. О них — далее.

Почему это актуально для украинцев

Банковские депозитные ставки в гривне едва покрывают инфляцию и все равно деньги обесцениваются, а за валюту банки предлагают просто символические проценты. Дополнительно часть доходности съедают налоги.

К этому добавим валютные ограничения и контроль, риск появления новых ограничений на транзакции. В такой ситуации пассивный доход в криптовалюте становится более привлекательной альтернативой: доступность онлайн-платформ и сервисов делает криптодепозит понятным и относительно простым инструментом даже для новичков.

Важно помнить ключевое отличие: в криптоиндустрии нет банковских лицензий, пристального государственного надзора или фондов возврата вкладов. Более высокие проценты здесь, как и в остальных случаях высокодоходных вложений, тесно связаны с пропорционально более высокими рисками.

Поэтому выбирать платформу для стейкинга — депонирования — своей крипты стоит очень осмотрительно: обращайте внимание на процентную доходность, наличие и условия смарт-контрактов, а также предлагает ли платформа, принимающая ваши криптоактивы на депозит, дополнительное обеспечение: надежные токены, ценные бумаги инвестиционного класса или другие надежные ликвидные инструменты.

Зачем банки и криптоплатформы берут чужие деньги под проценты?

Банки работают просто: они собирают депозиты клиентов, чтобы иметь ресурсы для кредитования бизнеса и физических лиц. Собрав кредиты и заработанные на них проценты, банк за пользование этими деньгами делится с вкладчиком частью прибыли — процентами. Это взаимовыгодная система: клиент получает предсказуемый пассивный доход, а банк имеет оборотные средства для своей работы.

Различные элементы криптоиндустрии действуют по тому же принципу. Они принимают на депозиты криптовалюту пользователей и далее пускают ее в работу — в свои внутренние операции, поддержку ликвидности биржевых пар или кредитование в DeFi-системах.

Именно поэтому они, заработав свои проценты, готовы поделиться частью прибыли с владельцами крипты и выплачивают им проценты.

В обоих случаях — и с банками, и с участниками криптоиндустрии — фактически это арендная плата за пользование чужими активами.

Как и обычные деньги, криптоактивы — стейбли или классическая крипта — могут лежать без дела в кошельках. Тоже не страшно — можно рассчитывать только на курсовой доход.

Как работает стейкинг

Принцип максимально прост: вы передаете крипту на хранение платформе — она использует эти средства в своих операциях, а вам начисляет проценты. В зависимости от сервиса это могут быть фиксированные или плавающие ставки, накопление процентов на криптосчетах или их капитализация — здесь все, как в банках. Иногда разрешают досрочное снятие.

Главное преимущество — вам не нужно торговать или активно управлять криптоактивами. Средства работают и генерируют доход даже в пассивном, тихом режиме.

Как работает получение доходов от стейкинга крипты

Сценарий консервативный — стейкинг стейблкоинов

Наиболее предсказуемый вариант — стейкинг стейблкоинов (USDT, USDC и др.), которые привязаны к курсу доллара.

Процентная доходность. На рынке можно найти предложения 1−1,2% в месяц, поэтому 10−12% годовых в валюте — фантастически выгодное предложение по сравнению с валютным банковским вкладом.

На рынке можно найти предложения 1−1,2% в месяц, поэтому 10−12% годовых в валюте — фантастически выгодное предложение по сравнению с валютным банковским вкладом. Курсовой доход — так же, как с валютным банковским депозитом: если валюта дорожает — это увеличивает покупательную способность ваших сбережений.

— так же, как с валютным банковским депозитом: если валюта дорожает — это увеличивает покупательную способность ваших сбережений. Пример: если инвестировать $1000 в стейблкоины, за полгода можно получить $60−72, за год — $120−144.

если инвестировать $1000 в стейблкоины, за полгода можно получить $60−72, за год — $120−144. Основной риск — надежность самой платформы. Валютные колебания здесь почти не несут рисков вкладчику.

Такой вариант подходит новичкам — их может привлечь простота и понятность инструмента по аналогии со знакомыми большинству людей депозитами. Но стейкинг интересен и опытным криптоинвесторам, и даже трейдерам, когда они захотят пересидеть турбулентность рынка или очередную волну корректировки стоимости криптоактивов, и сохранить доходность в таком стабильном и более безопасном инструменте, как долларовый стейблкоин.

Сценарий умеренно-рискованный — стейкинг топовых криптовалют

Более рискованный, но и потенциально более прибыльный сценарий — депонирование Bitcoin, Ethereum или других наиболее известных, ликвидных и капитализированных криптовалют.

За последний год скачки курса Bitcoin давали возможность заработать на отдельных временных отрезках 25−70% годовых, Ethereum — 30−90%. И это только курсовой доход — за счет роста цены этих криптоактивов по отношению к фиатным валютам, прежде всего доллару, в котором чаще всего измеряют стоимость крипты.

Пример: инвестиция $1000 может принести за полгода $150−350, а за год — $300−700. Конечно, при условии постоянного роста стоимости криптоактива.

Основные риски: волатильность курса — потеря стоимости вашего криптоактива, ведь они не растут вечно — есть циклы взлетов и корректировок. Поэтому в случае стейкинга классической крипты есть необходимость в мониторинге и периодическом вмешательстве — фиксации прибыли или переходе в стейблкоины.

Как видим, этот умеренно-рискованный сценарий стейкинга — для тех, кто хочет получить первый опыт активного управления портфелем и готов к рискам.

Кто принимает крипту на депозиты и зачем им арендовать активы через стейкинг

Криптобиржи. Привлекают депозиты пользователей, чтобы поддерживать ликвидность торговых пар, кредитовать трейдеров под маржинальные сделки и обеспечивать бесперебойную работу рынка.

DeFi-протоколы. Используют депонированную крипту для выдачи децентрализованных займов или формирования пулов ликвидности. Здесь проценты часто выше, но и риски больше.

Криптоплатформы и обменные сервисы. Они привлекают средства для внутренних операций и управления резервами, фактически используя чужие активы как топливо для развития собственного сервиса. С такими платформами также выше ставки и выше риски, ведь принятие крипты на депозиты, фактически, тесно связано с инвестициями.Здесь тоже можно провести аналогию с банками: в зависимости от их профиля и аппетита к риску, есть банки инвестиционного профиля, которые вкладывают средства в кредитование развития перспективных бизнесов, а есть более консервативные, которые кредитуют только бизнес с историей и устойчивыми позициями.

Все эти субъекты готовы платить вкладчикам проценты за стейкинг, ведь депонированные активы дают им возможность масштабировать операции, расширять ликвидность и обеспечивать финансирование собственной бизнес-модели.

На что обратить внимание, выбирая, кому доверить свою крипту

Оформление стейкинга криптоактивов. Надежные платформы работают на основе смарт-контрактов, их защищенность также дополнительно гарантирована блокчейн-технологиями, на основе которых они созданы.

Надежные платформы работают на основе смарт-контрактов, их защищенность также дополнительно гарантирована блокчейн-технологиями, на основе которых они созданы. Репутация платформы. Имеет ли она историю работы, положительные отзывы, публичные рейтинги, понятную бизнес-модель.

Имеет ли она историю работы, положительные отзывы, публичные рейтинги, понятную бизнес-модель. Условия хранения и досрочного снятия. Можно ли забрать активы раньше срока и на каких условиях.

Можно ли забрать активы раньше срока и на каких условиях. Тип начисления процентов. Есть несколько базовых моделей, в целом схожих с банковскими: процентные (выплата в конце срока вклада), накопительные (капитализация процентов) или периодические выплаты.

Есть несколько базовых моделей, в целом схожих с банковскими: процентные (выплата в конце срока вклада), накопительные (капитализация процентов) или периодические выплаты. Риски. Волатильность курса, возможные технические сбои, ликвидность активов, в которых осуществляется стейкинг.

Волатильность курса, возможные технические сбои, ликвидность активов, в которых осуществляется стейкинг. Процентные ставки. Здесь — как в банках: конкуренция за деньги вкладчиков подталкивает желающих привлечь их средства к ценовым войнам и повышению процентных ставок. Но всегда есть разумный экономический предел значения процентного дохода, выше которого привлечение средств теряет экономический смысл. Поэтому слишком привлекательные условия, которые существенно отличаются от предложений конкурентов — явный красный флажок в отношении рисков. Хотя существует микроскопическая вероятность, что основатели и/или инвесторы платформы изобрели уникальную бизнес-модель, которая действительно способна принести заоблачные прибыли. Но в подавляющем большинстве случаев — это исключение, а не правило. Как распознать мошенников и избежать их ловушек — подробный разбор по этой ссылке.

ObmenAT24: простой вход в крипту и собственный стейкинг

Чтобы начать путешествие по миру криптодепозитов, прежде всего нужно иметь криптовалюту. Кастомизированная крипто-фиатная платформа ObmenAT24, обеспечивающая быстрый, надежный и безопасный обмен криптовалют и стейблкоинов, делает этот процесс максимально простым: можно купить активы через карту, наличные, безналичные или электронные деньги — все детали мы раскрыли в статье по этой ссылке.

Ключевые возможности:

Запуск стейкинга без сложных технических настроек.

Пассивный доход без необходимости трейдинга и изучения всех тонкостей криптоиндустрии.

Прозрачные условия конвертации и обменов в любой момент.

Репутация: многолетняя история, высокие рейтинги на листингах, а кроме того, ObmenAT24 — единственная из доступных платформ, которая публично раскрывает объем собственных резервов, превышающих эквивалент $700 тыс. в различных фиатных и криптовалютах.

Благодаря этому ObmenAT24 — среди первых в списке лучших криптообменных сервисов Украины по версии «Минфина».

В настоящее время платформа ObmenAT24 уже пилотирует собственный продукт для депонирования — стейкинга — криптоактивов, и в ближайшее время предложит его широкому кругу владельцев крипты и криптоинвесторам как полноценный сервис. Для этого платформа уже разработала и проводит практическое тестирование собственного криптопроцессинга, а соглашения о принятии криптовалютных вкладов будут заключаться на основе смарт-контрактов.

Стейкинг — мост между миром фиатных депозитов и криптоинвестициями

Все финансовые системы постоянно ищут баланс между стабильностью и возможностью роста. Банковские депозиты в фиатной валюте — символ надежности и предсказуемости, но они почти исчерпали потенциал прироста капитала, поэтому закономерно относятся к консервативным низкодоходным инструментам с минимальными рисками.

Тогда как криптовалюты, наоборот, открыли новую эру волатильности и потенциально высоких доходов, хотя могут пугать своей непредсказуемостью.

Стейкинг стал своеобразным мостом между этими двумя мирами. Он удачно сочетает понятную логику депозита с растущим потенциалом криптоэкономики. Для кого-то криптодепозит — это старт в мире цифровых активов, для других — возможность пересидеть бурю и одновременно сохранить доходность".

Фактически речь идет о новой финансовой культуре: деньги или криптоактивы уже могут не просто храниться, а работать в цифровой среде, оставаясь под контролем владельца. И при этом — избегая значительной части государственных ограничений в официальной денежной и банковской системах.

И именно этот подход — когда активы не лежат мертвым грузом, а свободны и продолжают генерировать дополнительную ценность — определяет будущее глобальных финансов.