Покупка криптовалюты в Украине становится все более популярной — и все же для новичков она часто выглядит сложной и опасной.

Как купить крипту быстро и без блокировки транзакций? Какой криптообменник выбрать? Где купить биткоин или USDT за гривню, не рискуя потерять деньги?

В этом гайде мы собрали ответы на главные вопросы новичков и показали, как сделать первый обмен криптовалюты в Украине просто и удобно.

1. Как выбрать надежный криптообменник в Украине

Первый шаг — выбор платформы. Сервис должен быть не только быстрым и удобным, но таким, который:

● работает с украинскими банковскими карточками, SWIFT, IBAN;

● поддерживает покупку USDT, BTC, ETH за гривню;

● обеспечивает быстрый обмен криптовалюты без скрытых комиссий;

● имеет высокий рейтинг среди криптообменников в Украине.

Платформа ObmenAT24 — один из самых популярных сервисов для обмена крипты. Она поддерживает более 10 способов внесения и вывода денежных средств: от наличных через сеть из почти 100 партнерских пунктов в 30 городах Украины и 40 столицах мира до карточек украинских банков и Revolut Pay. Работает 24/7 и имеет хорошую репутацию среди пользователей портала «Минфин» и на платформах с отзывами опытных криптанов.

2. Где хранить крипту после покупки: кошельки для новичков

После покупки криптовалюты ее нужно где-то хранить. Для этого создают криптокошелек. Новичкам подойдут:

● Мобильные кошельки (другое распространенное название — электронные кошельки) — Trust Wallet, MetaMask.

● Кошельки на биржах (другое распространенное название — горячие кошельки) — удобно, но не для крупных сумм.

●Аппаратные кошельки (другое распространенное название — холодные кошельки) — наиболее надежные, например, Ledger или Trezor.

3. Как купить USDT или биткоин за гривню

Вот как выглядит типичный процесс покупки крипты:

1. Вы выбираете сумму в гривнях (например, 5000 грн).

2. Вы выбираете криптовалюту — USDT, Bitcoin или Ethereum.

3. Выбираете сеть, в которой происходит перевод.

3. Указываете адрес своего кошелька.

4. Оплачиваете удобным способом: карточкой, наличными, через Google Pay, Apple Pay, Revolut Pay или SWIFT.

5. Получайте крипту на свой кошелек — обычно в течение 10−15 минут.

✅На ObmenAT24 обмен криптовалюты занимает несколько минут. Минимальные комиссии, большой резерв, поддержка в Telegram и простой интерфейс — именно то, что нужно и для первых транзакций новичкам, и опытным криптопользователям.

4. Как купить криптовалюту без риска: основы безопасности

Даже если вы пользуетесь надежным сервисом, соблюдайте базовые правила безопасности для криптоопераций:

● Проверяйте адрес криптообменника — мошенники часто маскируют свои ссылки под бренд узнаваемого оператора.

● Избегайте подозрительных ссылок из соцсетей, групп в мессенджерах и форумов — чаще всего именно там мошенники «сеют» нереально привлекательные условия.

● Храните частные ключи в безопасном месте.

● Пользуйтесьпроверенными платформами с реальными отзывами, особенно обращайте внимание на то, чтобы эти отзывы имели многолетнюю историю — это явный признак, что криптообменка работает давно и успешно. А вот несколько десятков или даже сотен отзывов за пару дней или недель должны насторожить: либо это мошеннический посев, либо на рынок вышел новый оператор. В любом случае новичкам лучше избегать таких платформ для операций. Однако если заинтересовались — следите за ее развитием и не спешите проводить через нее операции.

Почему мы выбрали ObmenAT24 в качестве примера в данном материале

На украинском рынке есть десятки криптоплатформ, однако не все отвечают критериям доступности, удобства, длительной истории и доверия одновременно.

Именно поэтому в качестве примера в этом гиде мы использовали сервис ObmenAT24 — платформу, которая работает много лет, а также:

● признана лучшим криптосервисом по версии FinAwards'25;

● получила награду «Лучший криптопроект» на PaySpace Magazine Awards'24;

● вошла в рейтинг «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» в номинации «ТопФинанс-2025»;

● рекомендована среди лучших криптообменников по версии портала «Минфин».

Это позволяет рассматривать ObmenAT24 не только как технически удобный инструмент, но и как пример сервиса, которому доверяют миллионы пользователей и профессиональное криптосообщество.

5. Где купить крипту с бонусами для пользователей «Минфина»

Специально для читателей «Минфина» сервис ObmenAT24 предлагает бонус на первую покупку криптовалюты. Просто перейдите на страницу ObmenAT24 и введите промокод MINFIN.

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