Еврокомиссия вскоре представит пакет санкций в отношении рф

Глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала, что 19-й пакет санкций в отношении россии будет представлен в скором времени. В сообщении на платформе X, опубликованном во вторник, 16 сентября, фон дер Ляен сообщила, что обсудила с президентом США Дональдом Трампом усиление совместных усилий для увеличения экономического давления на россию посредством дополнительных мер.

Подробности

«Комиссия вскоре представит свой 19-й пакет санкций, направленный на криптовалюты, банки и энергетику. Военная экономика россии, которая поддерживается доходами от ископаемого топлива, финансирует кровопролитие в Украине. Чтобы положить конец этому, Комиссия предложит ускорить постепенный отказ от импорта ископаемого топлива из рф», — отметила глава ЕК.

Напомним

Накануне стало известно, что Европейский Союз отложил презентацию следующего пакета санкций, которая, как ожидалось, должна была состояться в среду, 17 сентября.

Министр по европейским делам Польши Игнатий Немчицкий объяснил задержку с представлением нового пакета стремлением Еврокомиссии повысить его эффективность.