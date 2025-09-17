Chery планирует IPO в Гонконге на $1,2 млрд

Китайский автопроизводитель Chery Automobile планирует привлечь до $1,2 млрд через первичное публичное размещение акций в Гонконге, согласно биржевому документу, опубликованному в среду.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Компания из провинции Аньхой намерена выпустить 297,4 миллиона акций по цене от 27,75 до 30,75 гонконгских долларов за штуку, что потенциально позволит привлечь до 9,145 миллиарда гонконгских долларов.

Окончательная цена предложения Chery будет определена 23 сентября, а торги на Гонконгской фондовой бирже запланированы на 25 сентября.

Это IPO может стать крупнейшим для автомобильной компании в Гонконге в этом году и происходит в то время, когда финансовый центр переживает возобновление листинговой активности и стал ведущим мировым направлением для IPO в 2025 году.

Основанная в 1997 году, Chery утвердилась как второй по величине автопроизводитель Китая в 2024 году по объему продаж пассажирских автомобилей, уступая только BYD.