Нефть дешевеет, но геополитическое напряжение сдерживает падение

Цены на нефть несколько снизились в среду, 17 сентября, после роста более чем на 1% во время предыдущей сессии. Однако падение сдерживается геополитическим напряжением и ожиданием решения Федеральной резервной системы США по процентной ставке. Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть

Фьючерсы на нефть Brent снизились на 8 центов, или на 0,1%, до $68,39 за баррель. Между тем, фьючерсы на американскую нефть WTI упали на 6 центов, или на 0,1%, до $64,46 за баррель.

Основные факторы, влияющие на рынок

Геополитическое напряжение. Накануне цены выросли из-за опасений возможных перебоев с поставками из России. «Транснефть» предупредила производителей о возможном сокращении добычи после атак украинских беспилотников на экспортные порты и нефтеперерабатывающие заводы. Эмрил Джамиль, старший аналитик London Stock Exchange Group, отметил, что «рынок сосредоточен на геополитической волатильности и потенциальных перебоях с поставками из России. Это держит цены на повышенном уровне».

Решение ФРС. Инвесторы ожидают результатов заседания ФРС. Ожидается, что центральный банк снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов, что должно стимулировать экономику и повысить спрос на топливо. По словам Приянко Сахдевы, старшего рыночного аналитика Phillip Nova, «рынки делают ставку на снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов, что, по мнению трейдеров, может снизить стоимость заимствований и увеличить спрос на топливо». Аналитик IG Тони Сикамор добавил, что рынок будет обращать внимание на то, будет ли снижение на 50 базисных пунктов и на тон заявления главы ФРС Пауэлла.

Запасы нефти в США. По данным Американского института нефти (API), на прошлой неделе запасы нефти в США сократились на 3,42 млн баррелей, а запасы бензина — на 691 000 баррелей. Эта информация может являться положительным сигналом для рынка. Однако аналитики, опрошенные Reuters, прогнозируют, что официальные данные Управления энергетической информации США (EIA), которые будут опубликованы позже, покажут меньшее падение запасов нефти.