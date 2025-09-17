Нефть дешевеет, но геополитическое напряжение сдерживает падение

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 сентября 2025, 11:54 Читати українською

Нефть дешевеет, но геополитическое напряжение сдерживает падение

Цены на нефть несколько снизились в среду, 17 сентября, после роста более чем на 1% во время предыдущей сессии. Однако падение сдерживается геополитическим напряжением и ожиданием решения Федеральной резервной системы США по процентной ставке. Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть несколько снизились в среду, 17 сентября, после роста более чем на 1% во время предыдущей сессии.
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Цены на нефть

Фьючерсы на нефть Brent снизились на 8 центов, или на 0,1%, до $68,39 за баррель. Между тем, фьючерсы на американскую нефть WTI упали на 6 центов, или на 0,1%, до $64,46 за баррель.

Основные факторы, влияющие на рынок

Геополитическое напряжение. Накануне цены выросли из-за опасений возможных перебоев с поставками из России. «Транснефть» предупредила производителей о возможном сокращении добычи после атак украинских беспилотников на экспортные порты и нефтеперерабатывающие заводы. Эмрил Джамиль, старший аналитик London Stock Exchange Group, отметил, что «рынок сосредоточен на геополитической волатильности и потенциальных перебоях с поставками из России. Это держит цены на повышенном уровне».

Решение ФРС. Инвесторы ожидают результатов заседания ФРС. Ожидается, что центральный банк снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов, что должно стимулировать экономику и повысить спрос на топливо. По словам Приянко Сахдевы, старшего рыночного аналитика Phillip Nova, «рынки делают ставку на снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов, что, по мнению трейдеров, может снизить стоимость заимствований и увеличить спрос на топливо». Аналитик IG Тони Сикамор добавил, что рынок будет обращать внимание на то, будет ли снижение на 50 базисных пунктов и на тон заявления главы ФРС Пауэлла.

Запасы нефти в США. По данным Американского института нефти (API), на прошлой неделе запасы нефти в США сократились на 3,42 млн баррелей, а запасы бензина — на 691 000 баррелей. Эта информация может являться положительным сигналом для рынка. Однако аналитики, опрошенные Reuters, прогнозируют, что официальные данные Управления энергетической информации США (EIA), которые будут опубликованы позже, покажут меньшее падение запасов нефти.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами