17 сентября 2025, 12:42 Читати українською

«Не дождетесь дефолта, или как рождаются фейки»

16 сентября некоторые медиа, даже уважаемые, опубликовали новость, что Укрпочта — на грани дефолта. Источник — проект бюджета. О том, что происходит действительно и почему распространяются фейки в СМИ, рассказал генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

16 сентября некоторые медиа, даже уважаемые, опубликовали новость, что Укрпочта — на грани дефолта.

А теперь интересное совпадение. В тех же материалах бюджета находим другой «сюжет»: НБУ предлагает не передавать Укрпочте ПИН Банк, а вообще его закрыть. Хотя на минутку за передачу проголосовали 260 депутатов Верховной Рады, чтобы решить вопрос финансовой инклюзии для миллионов украинцев.

Как говорят наши враги: «Совпадение? Не думаю».

Где взяли «дефолт»

Никакого дефолта нет и не будет. Или, как говорят в Одессе: не дождетесь.

«Источник» паники — письмо НБУ за подписью главы Андрея Пышного. Там записано, что докапитализация Укрпочты якобы является одним из четырех ключевых рисков всей финансовой системы. И что нам нужно 826 миллионов гривен (менее 20 миллионов долларов).

Давайте серьезно: может ли 20 миллионов долларов «поколебать» всю финансовую систему страны? Ответ очевиден. Это вымышленная история, чтобы не дать Укрпочте свой банк.

Что произошло на самом деле

На 1 июня 2025 года наш капитал составил более 4 миллиардов гривен. Затем НБУ изменил правила расчета — и цифра на бумаге стала минус 600 миллионов.
Повторю: в действительности ничего не поменялось. Просто новая методика учета. К тому же, сам НБУ дал время до 1 января 2026 года, чтобы адаптироваться. Мы это сделаем без копейки из госбюджета.

Операционная прибыль (EBITDA) Укрпочты за 2024 год — более 650 миллионов гривен. Ущерб в финотчетности объясняется курсовой разницей и амортизацией после крупных инвестиций в сортировочные центры.
А кто у нас отвечает за курс гривны? Вопрос риторический.

Почему это важно

Проблема не в цифрах, а в подходе. НБУ до сих пор регулирует Укрпочту так же как ломбард. Поэтому и возникают «сенсации».

Хотите проверить, что это вымысел? Откройте бюджет: там нет ни строчки о капитализации Укрпочты.

Спасибо всем, кто поддерживает. Укрпочта стабильно работает и продолжит развиваться.
Всё будет хорошо. И все будет — Укрпочта.

Источник: Минфин
Новости по теме
