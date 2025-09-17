Binance получила шанс досрочно выйти из-под мониторинга Минюста США: что нового

Standard Chartered планирует запустить фонд цифровых активов на $250 миллионов

SC Ventures, венчурное подразделение банка Standard Chartered планирует создать фонд на $250 млн для инвестиций в сферу цифровых активов. Об этом сообщил Bloomberg, ссылаясь на Гаутама Джайна, партнера компании, во время конференции Money20/20 Middle East.

По словам Джайна, SC Ventures намерена запустить несколько новых продуктов. Этот фонд, как ожидается, начнет свою работу в 2026 году при поддержке инвесторов с Ближнего Востока и будет сосредоточен на инвестициях в цифровые активы в секторе финансовых услуг по всему миру. Конкретные примеры проектов, которые планируется поддерживать, пока не приведены.

Кроме этого, SC Ventures также планирует запустить:

Фонд инвестиций в Африку составляет $100 миллионов.

Первый фонд венчурного долга, предоставляющий кредиты стартапам под проценты и варранты на покупку токенов или ценных бумаг.

Гаутам Джайн не уточнил, будут ли последние два фонда связаны с сектором цифровых активов.

SC Ventures была основана в 2018 году. С 2025 г. компания активизировала свою деятельность на Ближнем Востоке, начав с Саудовской Аравии.

Coinbase рассматривает запуск токена для сети Base: изменение стратегии на фоне политических изменений в США

Компания Coinbase подтвердила, что команда ее решения второго уровня Base изучает возможность запуска токена. Это заявление было сделано на мероприятии Basecamp в Стоу, штат Вермонт, а затем подтверждено в официальной публикации проекта в соцсети X.

Разработчики Base заявили, что речь идет о ранней стадии анализа, без конкретных сроков, параметров дизайна или модели управления. Компания подчеркнула намерение развивать проект в диалоге с сообществом.

Официальный аккаунт Coinbase уточнил, что утвержденных планов пока нет, однако изучается, как токен может помочь ускорить реализацию миссии компании. Это заметный поворот по сравнению с заявлениями конца 2023 года, когда генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг утверждал, что выпуск актива для Base не рассматривается.

Аналитики отмечают, что ранее позиция руководства компании не раз выглядела противоречивой. К примеру, главный юрист Coinbase Пол Грюэль предполагал возможность появления токена в будущем, тогда как Армстронг отрицал такие планы.

Теперь же курс компании демонстрирует смягчение позиции, что может быть связано с изменениями в политике США, где администрация Дональда Трампа проявляет больше открытости к криптовалютам.

Весть стала неожиданностью даже для экс-сотрудников Coinbase. Основатель децентрализованного кредитного приложения Moonwell Люк Янгблад признался, что был «совершенно удивлен», узнав о возможном выпуске токена, поскольку юридическая команда компании раньше отличалась крайне консервативным подходом.

Эксперты увязывают возможное решение Coinbase с необходимостью укрепить экономику Base и конкурировать с другими L2-решениями Ethereum, такими как Optimism и Arbitrum. При этом регуляторные риски в США остаются ключевым вопросом, который может повлиять на сроки и формат запуска, считают аналитики.

Binance получила шанс досрочно выйти из-под мониторинга Минюста США — Bloomberg

Криптовалютная биржа Binance ведет переговоры с Минюстом США о возможном досрочном завершении внешнего мониторинга, введенного по соглашению о признании вины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно информации, Минюст рассматривает возможность отмены требования о трехлетнем строгом контроле Binance за соблюдением правил AML и санкций. Этот контроль стал частью соглашения на $4,3 млрд, заключенного в 2023 году после признания Binance нарушений американского законодательства по борьбе с отмыванием денег.

Окончательного решения еще нет, но при отмене внешнего мониторинга DOJ может ужесточить требования к внутренней отчетности компании.

В то же время, Binance остается под наблюдением FinCEN, который действует отдельно от Минюста и продолжает работать. По данным Bloomberg, в апреле 2024 года Binance пыталась убедить Минфин США упразднить этот финансовый мониторинг, о чем писал Wall Street Journal.

Глава BitMine спрогнозировал рост биткоина и Ethereum после снижения ставки ФРС

Том Ли, председатель совета директоров BitMine и соучредитель Fundstrat, считает, что если Федеральная резервная система США (ФРС) снизит процентную ставку в сентябре 2025 года, это повлечет за собой значительный рост Nasdaq 100, а также биткоина и Ethereum.

Заседание ФРС, где может быть принято это решение, проходит 16−17 сентября. Хотя на предыдущем заседании ставку оставили по-прежнему, большинство экспертов ожидают ее снижения. По мнению некоторых трейдеров, возможно даже двойное снижение, что приведет к высвобождению значительной ликвидности и, как следствие, к росту волатильных активов, в частности, криптовалют. По данным биржи CME, вероятность понижения ставки на 25 пунктов составляет 96,1%.

Том Ли объясняет, что смягчение политики регулятора придаст импульс технологическому сектору и искусственному интеллекту. Он отмечает, что такие крупные игроки как JPMorgan Chase и Goldman Sachs активно трансформируются в финтех-компании. По его словам, бизнесу нужна уверенность в снижении ставки, поскольку это повлечет за собой приток ликвидности на рынок.

Свой прогноз эксперт основывает на исторических прецедентах сентября 1998 и 2024 годов, когда ФРС после паузы в политике переходила к смягчению курса.

Он выделяет трех основных победителей от этого процесса:

Индекс Nasdaq 100

Биткоин и Ethereum, по которым Ли прогнозирует «монструозное движение» в ближайшие месяцы.

Малый бизнес и финансовый сектор.

Ли подчеркивает, что именно первые две категории получат наибольший выигрыш. Он также отмечает, что крупные компании с Уолл-стрит все больше используют блокчейную технологию для модернизации своей инфраструктуры, что помогает сократить затраты на рабочую силу.