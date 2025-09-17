Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
17 сентября 2025, 11:32 Читати українською

Binance получила шанс досрочно выйти из-под мониторинга Минюста США: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Фото: pixabay.com

Standard Chartered планирует запустить фонд цифровых активов на $250 миллионов

SC Ventures, венчурное подразделение банка Standard Chartered планирует создать фонд на $250 млн для инвестиций в сферу цифровых активов. Об этом сообщил Bloomberg, ссылаясь на Гаутама Джайна, партнера компании, во время конференции Money20/20 Middle East.

По словам Джайна, SC Ventures намерена запустить несколько новых продуктов. Этот фонд, как ожидается, начнет свою работу в 2026 году при поддержке инвесторов с Ближнего Востока и будет сосредоточен на инвестициях в цифровые активы в секторе финансовых услуг по всему миру. Конкретные примеры проектов, которые планируется поддерживать, пока не приведены.

Кроме этого, SC Ventures также планирует запустить:

  • Фонд инвестиций в Африку составляет $100 миллионов.
  • Первый фонд венчурного долга, предоставляющий кредиты стартапам под проценты и варранты на покупку токенов или ценных бумаг.

Гаутам Джайн не уточнил, будут ли последние два фонда связаны с сектором цифровых активов.

SC Ventures была основана в 2018 году. С 2025 г. компания активизировала свою деятельность на Ближнем Востоке, начав с Саудовской Аравии.

Coinbase рассматривает запуск токена для сети Base: изменение стратегии на фоне политических изменений в США

Компания Coinbase подтвердила, что команда ее решения второго уровня Base изучает возможность запуска токена. Это заявление было сделано на мероприятии Basecamp в Стоу, штат Вермонт, а затем подтверждено в официальной публикации проекта в соцсети X.

Разработчики Base заявили, что речь идет о ранней стадии анализа, без конкретных сроков, параметров дизайна или модели управления. Компания подчеркнула намерение развивать проект в диалоге с сообществом.

Официальный аккаунт Coinbase уточнил, что утвержденных планов пока нет, однако изучается, как токен может помочь ускорить реализацию миссии компании. Это заметный поворот по сравнению с заявлениями конца 2023 года, когда генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг утверждал, что выпуск актива для Base не рассматривается.

Аналитики отмечают, что ранее позиция руководства компании не раз выглядела противоречивой. К примеру, главный юрист Coinbase Пол Грюэль предполагал возможность появления токена в будущем, тогда как Армстронг отрицал такие планы.

Теперь же курс компании демонстрирует смягчение позиции, что может быть связано с изменениями в политике США, где администрация Дональда Трампа проявляет больше открытости к криптовалютам.

Весть стала неожиданностью даже для экс-сотрудников Coinbase. Основатель децентрализованного кредитного приложения Moonwell Люк Янгблад признался, что был «совершенно удивлен», узнав о возможном выпуске токена, поскольку юридическая команда компании раньше отличалась крайне консервативным подходом.

Эксперты увязывают возможное решение Coinbase с необходимостью укрепить экономику Base и конкурировать с другими L2-решениями Ethereum, такими как Optimism и Arbitrum. При этом регуляторные риски в США остаются ключевым вопросом, который может повлиять на сроки и формат запуска, считают аналитики.

Binance получила шанс досрочно выйти из-под мониторинга Минюста США — Bloomberg

Криптовалютная биржа Binance ведет переговоры с Минюстом США о возможном досрочном завершении внешнего мониторинга, введенного по соглашению о признании вины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно информации, Минюст рассматривает возможность отмены требования о трехлетнем строгом контроле Binance за соблюдением правил AML и санкций. Этот контроль стал частью соглашения на $4,3 млрд, заключенного в 2023 году после признания Binance нарушений американского законодательства по борьбе с отмыванием денег.

Окончательного решения еще нет, но при отмене внешнего мониторинга DOJ может ужесточить требования к внутренней отчетности компании.

В то же время, Binance остается под наблюдением FinCEN, который действует отдельно от Минюста и продолжает работать. По данным Bloomberg, в апреле 2024 года Binance пыталась убедить Минфин США упразднить этот финансовый мониторинг, о чем писал Wall Street Journal.

Глава BitMine спрогнозировал рост биткоина и Ethereum после снижения ставки ФРС

Том Ли, председатель совета директоров BitMine и соучредитель Fundstrat, считает, что если Федеральная резервная система США (ФРС) снизит процентную ставку в сентябре 2025 года, это повлечет за собой значительный рост Nasdaq 100, а также биткоина и Ethereum.

Заседание ФРС, где может быть принято это решение, проходит 16−17 сентября. Хотя на предыдущем заседании ставку оставили по-прежнему, большинство экспертов ожидают ее снижения. По мнению некоторых трейдеров, возможно даже двойное снижение, что приведет к высвобождению значительной ликвидности и, как следствие, к росту волатильных активов, в частности, криптовалют. По данным биржи CME, вероятность понижения ставки на 25 пунктов составляет 96,1%.

Том Ли объясняет, что смягчение политики регулятора придаст импульс технологическому сектору и искусственному интеллекту. Он отмечает, что такие крупные игроки как JPMorgan Chase и Goldman Sachs активно трансформируются в финтех-компании. По его словам, бизнесу нужна уверенность в снижении ставки, поскольку это повлечет за собой приток ликвидности на рынок.

Свой прогноз эксперт основывает на исторических прецедентах сентября 1998 и 2024 годов, когда ФРС после паузы в политике переходила к смягчению курса.

Он выделяет трех основных победителей от этого процесса:

  • Индекс Nasdaq 100
  • Биткоин и Ethereum, по которым Ли прогнозирует «монструозное движение» в ближайшие месяцы.
  • Малый бизнес и финансовый сектор.

Ли подчеркивает, что именно первые две категории получат наибольший выигрыш. Он также отмечает, что крупные компании с Уолл-стрит все больше используют блокчейную технологию для модернизации своей инфраструктуры, что помогает сократить затраты на рабочую силу.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Источник: Минфин
