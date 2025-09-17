Еврокомиссия готовит налоговые льготы для инвесторов

Европейская комиссия в конце сентября представит проект по снижению налогового бремени для европейских инвесторов и вкладчиков. Речь идет о вычетах при открытии сберегательных и инвестиционных счетов, освобождении от налога на инвестиционный доход и системе отсрочки, когда налог начисляется только при снятии средств, следует из документа, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Предложения войдут в так называемое «Единое пространство для сбережений и инвестиций» (Savings and Investments Union) — инициативу, призванную облегчить доступ европейских компаний к капиталу и стимулировать частные вложения. Еврокомиссия планирует обнародовать рекомендации 30 сентября, но проект еще может измениться, отмечает агентство.

Среди мер — запрет на налогообложение и дополнительные сборы при переводе портфелей между провайдерами (банками, брокерами и финтех-платформами), а также призыв к странам ЕС координировать налоговую политику, чтобы исключить риск двойного налогообложения при смене налогового резидентства.

Брюссель также предлагает максимально упростить налоговое администрирование, полагаясь на такие организации для сбора информации и уплаты налогов.

Bloomberg отмечает, что рекомендации Еврокомиссии не носят обязательного характера и могут столкнуться с серьезным сопротивлением государств ЕС, традиционно не готовых передавать налоговые полномочия Брюсселю. Инициатива призвана мобилизовать часть частных сбережений, которые оцениваются примерно в 10 трлн евро и в основном хранятся на банковских депозитах.

Попытки создать единый рынок капитала предпринимались и ранее. Запущенный в 2015 году проект Capital Markets Union, напоминает агентство, не смог достичь целей по глубокой интеграции финансовых рынков. Новая инициатива призвана оживить эти усилия в условиях обострившейся конкуренции за капитал.