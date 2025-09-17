Tencent привлекает $1,27 млрд через выпуск облигаций для инвестиций в ИИ

Китайский технологический гигант Tencent Holdings решил выпустить долговые бумаги на сумму девять миллиардов юаней, что эквивалентно 1,27 миллиарда долларов . Компания присоединяется к другим китайским корпорациям, которые активно привлекают капитал для вложений в технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщает WSJ.

Структура выпуска

Владелец мессенджера WeChat планирует разместить облигации в трех траншах с разными сроками погашения и процентными ставками.

Самый большой транш составит 6 миллиардов юаней в виде облигаций со сроком погашения в 2035 году и купоном 2,50%. Второй транш составит 2 миллиарда юаней с облигациями, погашаемыми в 2030 году под 2,10% годовых. Наименьший транш объемом 1 миллиард юаней будет иметь срок погашения в 2055 году с самой высокой ставкой 3,10%.

Назначение привлеченных средств

Tencent заявила, что полученные от размещения облигаций средства будут направлены на общие корпоративные нужды компании, не детализируя конкретные направления использования.

Как и многие другие китайские технологические компании, Tencent активно инвестирует в развитие собственных технологий искусственного интеллекта, конкурируя с такими игроками, как Alibaba, Baidu и JD.com.

Аналогичные действия конкурентов

Накануне, во вторник, Alibaba Group объявила о привлечении 3,2 миллиарда долларов через выпуск бескупонных конвертируемых старших облигаций с погашением в 2032 году. Alibaba отметила, что средства пойдут на общие корпоративные цели со стратегическим акцентом на усиление облачной инфраструктуры и развитие международной торговли.

Общий долговой портфель

После размещения новых облигаций общая стоимость непогашенных долговых обязательств Tencent составит 19,1 миллиарда долларов.

Организаторами выпуска облигаций выступают Bank of China, Citic Securities, HSBC и J.P. Morgan.