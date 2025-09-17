США и Китай достигли рамочного соглашения по TikTok — Reuters

США и Китай достигли рамочного соглашения по TikTok. Об этом сообщает Reuters.

Подробности

По словам министра финансов США Скотта Бессента, соглашение предусматривает переход TikTok под контроль американских владельцев, что позволит приложению продолжить работу в США.

Представитель США по торговле Джеймисон Грир заявил, что дедлайн 17 сентября может быть немного продлен для финализации соглашения. «Его не продлили бы без рамочной договоренности», — подчеркнул Бессент.

В прошлом месяце Трамп заявил, что имеет потенциальных покупателей для TikTok, но допускал и новую паузу.

В Белом доме пока не прокомментировали ожидаемое продолжение. В то же время, оно может свидетельствовать о нежелании администрации закрывать приложение, которым пользуются около 170 миллионов американцев.

Напомним

24 апреля 2024 года бывший президент США Джо Байден подписал законопроект, направленный на принудительное изменение владельца приложения для обмена видео TikTok.

Его преемник Дональд Трамп позже неоднократно откладывал реализацию этого закона, требовавшего продажи TikTok американским инвесторам. Однако соглашение сорвалось после введения новых тарифов в отношениях между США и Китаем.