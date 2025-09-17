За прошедший месяц украинцы приобрели почти 5,1 тыс. подержанных легковушек ввезенных из США. Это на 6% больше, чем в июле 2025 г. Об этом сообщает «Укравтопром».
Импорт подержанных легковушек из США вырос на 6%: 5,1 тыс. авто за август
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Наибольшая доля из этого количества (46%) — электромобили.
- Бензиновые автомобили охватили 40%.
- Гибридному авто принадлежит — 7%.
- Дизельным — 4%.
- Автомобили с ГБО — 3%.
Средний возраст американцев с пробегом, пополнившим украинский автопарк в прошлом месяце — 5,3 года.
Топ-5 подержанных авто, изготовленных в США:
-
TESLA Model Y — 812 ед.;
- TESLA Model 3 — 639 ед.;
- FORD Escape — 383 ед.;
- NISSAN Rogue — 263 ед.;
- TESLA Model S — 239 ед.
Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии