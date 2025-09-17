Минфин привлек 7,5 миллиарда от продажи облигаций

Министерство финансов Украины 16 сентября 2025 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 7,5 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Что предлагали инвесторам

По данным министерства, инвесторам были предложены гривневые ОВГЗ:

3,7 млрд грн под 16,35% с погашением через 1,1 года,

1,7 млрд грн под 17,10% с погашением через 1,7 года

2,1 млрд грн под 17,80% с погашением через 3,2 года.

В сентябре Минфин уже мобилизовал более 24 млрд грн за счет выпуска государственных облигаций. С начала 2025 года — 380 млрд грн, а с начала полномасштабной войны — более 1,8 трлн грн.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.