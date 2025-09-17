Переработка и торговля формируют почти треть госбюджета от налогов — ГНС

За январь — август 2025 года больше всего в Сводный бюджет Украины уплатили предприятия перерабатывающей промышленности и торговли. В частности: перерабатывающая промышленность — 17,6% и оптовая и розничная торговля — 16,7%. Об этом сообщила и.о.Председатели Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

«За 8 месяцев почти 35% налоговых поступлений в бюджет обеспечили предприятия перерабатывающей промышленности и торговли. Эти отрасли уверенно лидируют с начала года», — отметила Карнаух.

В топе также:

государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — 11,6%;

финансовая и страховая деятельность — 10%.

Наибольшая динамика по уплате по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в следующих отраслях:

перерабатывающая промышленность — +32,3% (+59,9 млрд грн);

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — +29,2% (+52,8 млрд грн);

государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — +29,1% (+36,5 млрд грн);

поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — +33,1% (+20,9 млрд. гривен).

«Это весомый вклад в финансовую устойчивость страны», — добавила Карнаух.