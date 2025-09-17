За январь — август 2025 года больше всего в Сводный бюджет Украины уплатили предприятия перерабатывающей промышленности и торговли. В частности: перерабатывающая промышленность — 17,6% и оптовая и розничная торговля — 16,7%. Об этом сообщила и.о.Председатели Государственной налоговой службы Леся Карнаух.
Переработка и торговля формируют почти треть госбюджета от налогов — ГНС
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
«За 8 месяцев почти 35% налоговых поступлений в бюджет обеспечили предприятия перерабатывающей промышленности и торговли. Эти отрасли уверенно лидируют с начала года», — отметила Карнаух.
В топе также:
- государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — 11,6%;
- финансовая и страховая деятельность — 10%.
Наибольшая динамика по уплате по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в следующих отраслях:
- перерабатывающая промышленность — +32,3% (+59,9 млрд грн);
- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — +29,2% (+52,8 млрд грн);
- государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — +29,1% (+36,5 млрд грн);
- поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — +33,1% (+20,9 млрд. гривен).
«Это весомый вклад в финансовую устойчивость страны», — добавила Карнаух.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии