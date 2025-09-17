Украина получит $88 млн от правительства Японии

Украина получит $88 млн финансирования в рамках проекта Всемирного банка «Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство» (RISE) в поддержку частного сектора. Денежные средства предоставляются за счет гарантии Правительства Японии от Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Подробности

Подписантом соглашения от Украины выступил Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев, от Всемирного банка — Региональный директор по делам стран Восточной Европы Боб Сом.

В результате заключения указанного соглашения в общий фонд Госбюджета планируется привлечь $80 млн ($8 млн — капитализация процентов по ссуде, за счет которых будет уплачиваться разовая комиссия и комиссия по обязательствам).

Проект RISE направлен на решение критических проблем, препятствующих устойчивости, росту и устойчивому развитию частного сектора. Реализация Проекта предусмотрена на 2024 — 2027 годы. Общая сумма финансирования на период имплементации запланирована в размере более $1 млрд, из которых предварительно выделено $593 млн.

«Сотрудничество Украины с Всемирным банком и поддержка Правительства Японии является чрезвычайно ценным вкладом в стабилизацию экономики в условиях войны. Привлеченная через механизмы Банка бюджетная помощь от Японии с февраля 2022 года достигла более $8,7 млрд. Совместный проект RISE помогает создать более эффективную и благоприятную среду подписание соглашения», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Справка

RISE — проект Всемирного банка, который внедряется с использованием финансового инструмента «Программа кредитования с привязкой к результатам, Program-for-results» (PforR)".