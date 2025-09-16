Multi от Минфин
українська
16 сентября 2025, 19:06

Компания Figure привлекла более миллиарда долларов и достигла стоимости в $39 млрд

Американская стартап-компания Figure, специализирующаяся на создании роботов с использованием искусственного интеллекта, привлекла более одного миллиарда долларов инвестиций. После этого раунда финансирования стоимость компании оценили в 39 миллиардов долларов. Об этом 16 сентября сообщает Reuters.

Американская стартап-компания Figure, специализирующаяся на создании роботов с использованием искусственного интеллекта, привлекла более одного миллиарда долларов инвестиций.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Кто инвестировал в робототехнический стартап

Инвестиционный раунд серии C возглавила компания Parkway Venture Capital. Среди других участников финансирования были крупные технологические корпорации: NVIDIA, Intel Capital, LG Technology Ventures, Salesforce, T-Mobile Ventures и Qualcomm Ventures.

В список инвесторов также вошли Brookfield Asset Management, Macquarie Capital, Align Ventures и Tamarack Global.

Рост стоимости компании

Новая оценка Figure значительно превысила предыдущую стоимость компании. В прошлом году стартап оценивали в 2,6 миллиарда долларов, когда он привлек 675 миллионов долларов от инвесторов, включая Microsoft и основателя Amazon.com Джеффа Безоса.

Бум инвестиций в ИИ-компании

Венчурные фонды активно вкладывают огромные суммы в компании, использующие искусственный интеллект. Это позволяет стартапам оставаться частными дольше обычного.

По данным отчета Pitchbook, финансирование американских стартапов может достичь второго самого высокого показателя в истории. В первой половине 2025 года оно выросло на 75,6% благодаря продолжающемуся буму искусственного интеллекта.

Конкуренция в сфере гуманоидных роботов

Крупные технологические компании, такие как Nvidia, Meta Platforms и Tesla, вместе с различными стартапами соревнуются за разработку гуманоидных роботов. Эти машины должны решать проблему нехватки рабочей силы и выполнять повторяющиеся или опасные задачи в логистике, производстве и домашних делах.

Планы использования инвестиций

Figure, базирующаяся в Сан-Хосе, Калифорния, планирует использовать полученные средства для масштабирования гуманоидных роботов в домашних и коммерческих операциях. Компания также хочет развивать свою инфраструктуру для ускорения обучения и симуляции роботов, а также усилить усилия по сбору данных.

Рынок гуманоидных роботов

По прогнозам аналитиков, глобальный рынок гуманоидных роботов может вырасти с $1,8 миллиарда в 2023 году до $13,8 миллиарда к 2030 году. Основными драйверами роста являются старение населения в развитых странах, нехватка рабочей силы и потребность в автоматизации опасных работ.

Tesla активно разрабатывает своего гуманоидного робота Optimus, а Boston Dynamics уже коммерциализировала своих роботов Atlas и Spot для промышленного использования. Китайские компании также инвестируют миллиарды долларов в эту отрасль.

Почему это важно

Рекордное финансирование Figure сигнализирует о серьезных ожиданиях инвесторов в отношении коммерческого потенциала гуманоидных роботов. Это может ускорить внедрение робототехники в повседневную жизнь и кардинально изменить рынок труда. В то же время такая высокая оценка компании показывает, что искусственный интеллект остается самой горячей сферой для инвестиций, даже несмотря на риски технологического «пузыря».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
