Revolut привлекает инвестиции по оценке в $75 млрд на фоне 46%-го роста выручки

Финтех-компания Revolut проводит новый раунд привлечения первичного капитала, в рамках которого компания оценивается в $75 миллиардов. Для привлечения интереса инвесторов компания демонстрирует стремительный рост, в частности, 46%-ное увеличение выручки во втором квартале. Об этом во вторник, 16 сентября, сообщает агентство Bloomberg, ознакомившись с документами для инвесторов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Стремительный рост доходов

Согласно документам, выручка Revolut во втором квартале 2025 года составила £1,01 миллиарда ($1,4 млрд), что на 46% больше, чем £694 миллиона за аналогичный период 2024 года.

Темпы роста ускорились в последние месяцы: в июле компания сгенерировала £373 млн дохода, а в августе — £410 млн. Это выводит Revolut на прогнозный годовой доход в более чем £4,1 миллиарда по сравнению с £3,1 миллиарда в 2024 году.

«Проект Афины» и планы на рынке США

Инвестиционный раунд, получивший внутреннее название «Проект Афины», должен завершиться на этой неделе. По данным источников, часть привлеченных средств Revolut может использовать для приобретения американского банка. Такой шаг позволил бы компании «катапультировать» свой рост в США.

Эта стратегия является частью более широких планов по экспансии на американском рынке. Ранее компания объявила о намерении инвестировать более $500 миллионов в США в ближайшие годы.

Контекст и оценка

В настоящее время Revolut имеет более 60 миллионов клиентов по всему миру и стремится войти в тройку лучших финансовых приложений на каждом рынке, где она работает.

Помимо первичного привлечения капитала, компания также ведет переговоры с сотрудниками об отдельной вторичной продаже их акций по той же оценке в $75 млрд и в прошлом месяце предлагала выкупить до 10% своих акций у инвесторов.