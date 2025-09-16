Курсы евро и американского доллара выросли во вторник, 16 сентября, на межбанковских торгах. Об этом свидетельствуют данные «Минфина».
Курс валют: евро и доллар растут на межбанке
|
Открытие 16 сентября
|
Закрытие 16 сентября
|
Изменения
|
41,09/41,12
|
41,20/41,23
|
1 1/11
|
48,44/48,45
|
48,72/48,74
|
28/29
Официальный курс: доллар — 41,16 грн, евро — 48,66 грн.
Средний курс в банках: 40,95−41,45 грн/доллар, 48,20−48,85 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,20−41,27, евро — 48,60−48,75 грн.
Источник: Минфин
