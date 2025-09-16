Multi от Минфин
16 сентября 2025, 19:31

QR-платежи и Tap to Phone вытеснят POS-терминалы с рынка — прогноз CEO iPay.ua

QR-платежи и технология Tap to Phone становятся главной альтернативой традиционным POS-терминалам, предлагая бизнесу, особенно малому и среднему, быстрый и дешевый способ принимать безналичные платежи. Такой прогноз озвучила исполнительный директор компании iPay.ua Ольга Недилько во время своего выступления на конференции FinRetail 2025.

QR-платежи и технология Tap to Phone становятся главной альтернативой традиционным POS-терминалам, предлагая бизнесу, особенно малому и среднему, быстрый и дешевый способ принимать безналичные платежи.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Мировой опыт

По ее словам, мировой опыт демонстрирует неизбежность этого тренда. В качестве примера она привела Китай, где благодаря государственной поддержке QR-платежи практически вытеснили наличные деньги с рынка. Похожая ситуация наблюдается в Индии, где государственная программа по продвижению платежной системы UPI привела к тому, что 85% всех платежей в стране сегодня осуществляются с ее помощью.

Преимущества для ритейла: скорость и экономия

«Для ритейла это означает, что быстро и недорого можно присоединиться к проведению платежей, и это не будет стоить дополнительных арендных платежей, как за терминалы», — подчеркнула Ольга Недилько.

Она отметила, что в других странах продвижением QR-кодов активно занимаются международные платежные системы и крупные банки, которые стремятся таким образом уменьшить зависимость рынка от физического терминального оборудования.

Tap to Phone — следующий шаг эволюции

Следующим этапом эволюции платежных решений, по словам Недилько, является технология Tap to Phone, которая превращает обычный смартфон в полноценный платежный терминал.

«Tap to Phone — это удобный инструмент, особенно для малого и среднего бизнеса. Маленький магазин в поселке может иметь у себя кассу и может иметь, грубо говоря, свой терминал оплаты, непосредственно имея телефон», — пояснила эксперт.

Это позволяет предпринимателям легко интегрироваться в платежный рынок без значительных инвестиций в оборудование.

Позиция iPay.ua

Ольга Недилько подтвердила, что iPay.ua активно движется в этом направлении и интегрирует QR-платежи в свои сервисы, следуя глобальным тенденциям и потребностям украинского бизнеса.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
