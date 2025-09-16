Курс евро вырос на 16 копеек, а доллар подешевел. Такие курсы валют установил Нацбанк на среду, 17 сентября.
Евро растет, доллар падает: НБУ установил новые курсы валют
Курс доллара
На среду НБУ установил такой курс доллара: 41,1752 грн. Это на 5 копеек меньше, чем во вторник (41,2317).
Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).
Курс евро
В то же время курс евро на среду был установлен на отметке — 48,6567, что на 16 копеек больше, чем во вторник (48,4967).
Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).
Курс польского злотого
НБУ на среду установил такой курс польского злотого: 11,4089 (во вторник курс был 11,4509).
