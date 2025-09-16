Citigroup прогнозирует цену Ethereum на конец года на уровне $4300

Инвестиционный банк Citigroup установил свой прогноз цены на Ethereum , вторую по величине криптовалюту, на уровне $4300 на конец 2025 года. Главными драйверами роста аналитики называют спрос со стороны инвесторов и растущий интерес к практическим применениям сети Ethereum, таким как стейблкоины и токенизация. Об этом пишет Reuters.

Оценка Citi: ажиотаж опережает реальность

Целевая цена от Citi несколько ниже исторического максимума в $4955, которого Ethereum достиг в прошлом месяце.

В аналитической записке банка отмечается, что недавний рост цены может быть в большей степени обусловлен настроениями и ажиотажем, чем фундаментальными показателями.

«Текущие цены выше оценок, основанных на активности в сети, и, вероятно, вызваны недавним давлением покупателей и восторгом от новых вариантов использования», — говорится в отчете.

Сценарии и сравнение с другими прогнозами

Citi также представил два альтернативных сценария:

«Бычий» сценарий (оптимистичный): Цена может достичь $6400 в случае роста активности и более широкого внедрения приложений на базе Ethereum.

«Медвежий» сценарий (пессимистический): цена может упасть до $2200 в случае макроэкономического спада и падения фондовых рынков.

Прогноз от Citi более сдержанный, чем у некоторых других крупных банков. Напомним, в прошлом месяце Standard Chartered повысил свой прогноз цены Ethereum на конец года до $7500, ссылаясь на рост корпоративных вложений и потенциал рынка стейблкоинов.