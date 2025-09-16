Японский индекс Nikkei впервые в истории превысил 45 тысяч пунктов

Японский фондовый индекс Nikkei впервые в истории преодолел отметку в 45 тысяч пунктов во вторник накануне заседаний монетарных регуляторов США и Японии. Рост был обусловлен подъемом акций полупроводниковых компаний, которые последовали за ралли американских технологических бумаг, сообщает газета Nikkei.

Индекс поднялся до максимума в 45 055,38 пункта в ходе утренних торгов, что на 287,26 пункта или 0,6% выше пятничного закрытия. Позднее индекс снизил рост из-за фиксации прибыли инвесторами. Японский фондовый рынок был закрыт в понедельник по случаю государственного праздника.

Лидером роста стал производитель оборудования для полупроводников Tokyo Electron, акции которого поднялись на 3%.

Производитель тестового оборудования для чипов Advantest и технологический гигант SoftBank максимуме выросли на 2%, но затем стоимость акций скорректировалась.