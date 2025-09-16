Microsoft повышает квартальные дивиденды на 9,6% до 91 цента на акцию

Корпорация Microsoft продолжает свою ежегодную традицию и снова повышает дивиденды в сентябре. Совет директоров компании объявил об увеличении квартальной выплаты на 9,6% — с 83 до 91 цента на акцию. Об этом сообщает WSJ.

Детали дивидендных выплат

Новый дивиденд, который в годовом эквиваленте составляет $3,64 на акцию, обеспечивает дивидендную доходность в 0,7% исходя из цены закрытия акций в понедельник ($515,36).

Выплата состоится 11 декабря акционерам, которые будут зарегистрированы в реестре по состоянию на 20 ноября.

Для сравнения, в сентябре прошлого года компания повысила выплату с 75 до 83 центов на акцию. Microsoft также сообщила, что проведет ежегодное собрание акционеров 5 декабря.

Контекст компании

Это решение было принято на фоне активной деятельности технологического гиганта в сфере искусственного интеллекта. На прошлой неделе Microsoft и OpenAI договорились о продлении своего партнерства, хотя их продукты, такие как Copilot и ChatGPT, все больше конкурируют между собой.