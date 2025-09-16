Украина может ввести санкции против союзника и основного поставщика топлива

Новость о санкциях против индийского дизтоплива стала шоком. Еще бы: Украина впервые в мире ввела такие ограничения против священной коровы, которая кормит военную машину Кремля. Вместе с тем Украина может атаковать ближайшего союзника и создать проблемы для собственного рынка горючего, пишет директор Консалтинговой группы А-95, эксперт по энергетике Сергей Куюн в Facebook.

Санкции с двойным дном

Однако у нас хорошие новости быстро сменились плохими. Как выяснилось, под юбкой индийских санкций спрятали еще одни — против крупнейшего румынского порта Констанца. То есть все грузы оттуда хотят приравнять к индийским. Если коротко, это не просто бред, это очень опасная история.

Почему Констанца — это важно?

Констанца — это ЧЕТВЕРТЬ нашего импорта дизтоплива. А Румыния — настоящий друг и партнер. Да, в эфире об этом много не говорят, но это не значит, что они делают мало. Просто они меньше об этом говорят. Да, в частности, и потому, что боятся.

Итак, предлагается создать проблемы с поставками 25% топлива. Характерно, что без каких-либо понятных аргументов. Мол, они оттуда поставляют турецкое и индийское топливо. Да, поставляют, но у нас до последнего это не было запрещено. Сейчас мы ввели санкции, больше не будут поставлять индийское. Ну, потому что покупать мы не будем, а соответственно не будет бизнеса.

Трагикомедия «нефтяных» санкций

Здесь упоминается еще одна трагикомическая история с нашими «нефтяными» санкциями против Турции. Итак, к нам можно без проблем везти топливо с сокаровского завода Star. И нежелательно везти с завода Tupras компании OPET. Но нюанс в том, что Star перерабатывает нефть «Лукойла», а Tupras — нет.

Или главный хит. Мы готовы наказывать румын, которые играют по нашим правилам, но не вводим никаких санкций против Словакии и Венгрии, которые мешают российскую нефть и о чем уже Трамп с Рубио вопят (это уже по факту стало поводом для отсрочки санкций со стороны США, пока Европа сама не определится, она с умными или с красивыми).

Индийское исключение для «роснефти»

На финалочку. Мы ввели санкции против крупнейшего частного НПЗ Reliance и не ввели — против индийского НПЗ «роснефти» Nayara Energy и государственных нефтяных гигантов Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum. Да, их топлива пока не было в наших краях, подождем?

Не пришло ли время как-то структурировать наши санкции и четко дать понять всем в мире, что можно, а что — нет? И это должно быть открыто и аргументировано. На самом деле все просто: работаешь с русским — до свидания. А пока как-то по-разному.

Какие последствия, если ударят по Констанце?

Откровенно будет вопрос с обеспечением нефтепродуктами в осенне-зимний период. В июне нам окончательно похоронили Кременчугский НПЗ, мы устояли, никто не заметил, потому что у нас разветвленная система импорта. Но сейчас мы начали своими руками ее рубить. 25% — это не шутки. Без подробностей, но нам нечем заменить такой объем, кто бы там что ни говорил. И не сделает этого никакая государственная компания, никого не слушайте. Накануне осенне-зимнего периода я бы в такие игры не играл (я бы в них вообще не играл).

Цена

Рынок попытается везти из несанкционных направлений — Греции, Италии, той же «Старой». Но там типа дураки сидят? Они сразу повысят цену, ну, потому что так работает рынок.

И надо понимать, что вырастет цена не только на юге, она повлечет за собой и западные поставки из той же Польши. И с этим ничего не поделаешь, потому что рынок так устроен, он так работает рынок! Ничего личного.

Зачем нам это?

На самом деле я понимаю, что происходит. Кто-то с рынка добежал до высоких ушей и что-то туда нашептал, пользуясь хайпом с индусами. Такое уже было год назад, тогда атаку на Констанцу отбили.

Эта история берет свое начало в нездоровой ситуации, которая реально существует на оптовом рынке топлива. Там идет игра без правил. Если вы посчитаете экономику поставок импорта с юга, то не увидите там прибыли. Почему?

Потому что, во-первых, растет уверенность в существовании системной контрабанды. Она не массовая, но чтобы обрушить рынок, много ложек дегтя и не нужно.

Во-вторых, с топливом крутят налоговые скрутки и схемы, что позволяет продавать физические объемы без наценки, а зарабатывать именно на схематозе. Прозрачные поставщики сидят без маржи под шахедами уже более года, и именно это рождает такой абсурд с псевдосанкциями.

То есть вместо того, чтобы перекрыть контрабас и навести порядок с налогами, мы готовы ссориться со своими союзниками и Евросоюзом в целом.

Какой выход?

Выход: усилить контроль за растаможиванием танкеров. СБУ, пограничники, таможенники, чего нам еще не хватает?

Второе: нужно вводить взрослые лицензии на импорт и оптовую торговлю топливом. Сейчас они стоят $100, и поэтому там крутятся сотни компаний, которые зарабатывают не на бизнесе, а на налогах. В Польше количество лицензий на импорт не превышает 10, у нас в августе было 320 импортеров. Когда вход в этот бизнес будет стоить условный миллион долларов, как это есть в Европе, играть в контрабассы и скрутки станет сложнее.

Поэтому вариантов вижу два. Либо мы сейчас отказываемся от этой идеи и не позоримся снова. Либо вводим санкции против Констанцы, получаем рост цен и напряжение с топливом, позоримся и потом отказываемся. Знаю, второй вариант это о нас, а вдруг?