українська
16 сентября 2025, 15:30

Биткойн по $200 000 к концу года: реальность или мечта

После впечатляющего летнего роста биткоин снова оказался в центре внимания — он хорошо оторвался от уровней весны-июля, но многие инвесторы задаются вопросом: сможет ли первая криптовалюта начать новый рывок в четвертом квартале 2025-го или подвергнется коррекции. Аналитики XFINE полагают, что Q4 может стать решающим этапом. По их мнению, если будут выполнены сразу несколько условий — рост институционального спроса, стабильный приток ликвидности и отсутствие жестких регуляторных сюрпризов, то биткоин способен преодолеть психологические барьеры в районе 130,000−150,000 долларов. Однако, как отмечают эксперты, без устойчивой поддержки со стороны крупных покупателей и ETF-фондов любой рост окажется поверхностным и чреватым глубокими откатами.

После впечатляющего летнего роста биткоин снова оказался в центре внимания — он хорошо оторвался от уровней весны-июля, но многие инвесторы задаются вопросом: сможет ли первая криптовалюта начать новый рывок в четвертом квартале 2025-го или подвергнется коррекции.

Многие влиятельные аналитические центры и фонды разделяют осторожный оптимизм. Так, аналитик Glassnode Джеймс Чек заявил, что в этом году биткоин вряд ли сможет достичь уровня 200,000 долларов, но прогноз на 2030 год остается более чем серьезным: «200,000 к концу года? Может ли такое произойти? Безусловно, но очень маловероятно». Он подчеркивает, что текущий рост не подкреплен достаточным объемом покупок, и без фундаментальной силы любого бычьего импульса может не хватить для устойчивого продолжения. Аналитики XFINE указывают, что именно объем торгов и приток средств в спотовые ETF — ключевые сигналы: если они начнут усиливаться, вероятно, пробой верхней границы диапазона возможен; если же они застынут, цена рискует закрепиться в широком коридоре с периодическими откатами.

Фонд Pantera Capital в своем недавнем обзоре напомнил, что их прежняя модель, построенная на циклах халвинга, предсказала уровень около 117,482 долларов на август 2025 года весьма точно — фактическая цена оказалась всего на один процент выше этого прогноза. Халвингом называют событие, когда вознаграждение майнерам за добычу блока сокращается вдвое, что снижает темпы эмиссии биткоина и традиционно становится катализатором для нового витка роста. Последний халвинг прошел весной 2024 года, а следующий ожидается приблизительно в 2028-м. Такой успех усиливает доверие к идее, что циклы халвинга остаются рабочей основой для понимания долгосрочной динамики биткоина. Но Pantera предупреждает, что после фазы роста возможна длительная консолидация, особенно если макроэкономические условия станут менее благоприятными.

Криптобиржи и трейдеры обращают внимание на технические паттерны. Так, по анализам, модели «нисходящий клин» и «бычий флаг» в Q4 2025 выглядят все более вероятными при текущей структуре графика: ключевые сопротивления на 120,000−125,000 уже протестированы, но пока не пробиты уверенно. Биржа Kraken в своих прогнозах отмечает, что при умеренном росте биткоин к концу года может консолидироваться около текущих уровней, а существенный рост зависит уже от внешних триггеров.

При этом сами условия торговли на рынке становятся не менее важным фактором, чем движение котировок. Так, XFINE, выступая суб-брокером криптобиржи OKX, предлагает своим клиентам полноценные датированные биржевые фьючерсы, а также прямой доступ к котировкам и ликвидности крупнейшей в мире биржи Binance. Это открывает для трейдеров расширенные возможности для реализации различных стратегий — от хеджирования рисков до арбитражных сделок. Дополнительным преимуществом становятся бонусные программы, возможности маржинальной торговли и сервис проп-трейдинга, которые многократно увеличивают потенциал для извлечения значительной прибыли как в условиях волатильного рынка, так и при полном затишье.

Среди инфлюэнсеров рынка звучат голоса, что биткоин все чаще рассматривается как «цифровое золото», особенно на фоне высокой инфляции и нестабильности традиционных валют. Многие держатели пока не фиксируют прибыль, ожидая рывка, но именно в момент, когда начнется массовая фиксация, может появиться коррекционный импульс вниз. Эксперты подчеркивают: сценарий с коррекцией на 10−20% вполне возможен и должен быть частью стратегии управления рисками; особенно если долговые рынки США и Европы продемонстрируют ухудшение, либо регуляторы выступят с жесткими ограничениями по криптовалютным продуктам.

Финальный знак вопроса остается за макроэкономикой: процентные ставки, монетарная политика ФРС, структура займов, геополитика. Если ставка останется стабильной или продолжится снижение, это может стать мощным катализатором для биткоина. Если же кредитная риторика усилится, криптовалюта окажется в зоне повышенной волатильности. По оценке XFINE, при благоприятной конъюнктуре внешней среды Q4 действительно способен стать кварталом значительного рывка для биткоина, но он потребует твердой фундаментальной базы и осмотрительности со стороны инвесторов.

Аналитический отдел XFINE

Источник: Минфин
