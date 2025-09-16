Производитель часов Casio выпускает пушистого ИИ-робота

Японская компания Casio, известная своими часами G-Shock и калькуляторами, выходит на новый для себя рынок с неожиданным продуктом — пушистым роботом-компаньоном Moflin на базе искусственного интеллекта. Этот шаг является стратегической попыткой компании найти новые источники дохода на фоне роста в мире проблемы одиночества и спроса на товары для ментального здоровья. Об этом пишет WSJ.

Что известно

Moflin — это электронный домашний любимец, название которого происходит от японского звукоподражательного слова «мофу-мофу», описывающего что-то пушистое. Робот имеет меховую текстуру и способен развивать собственную «личность» в зависимости от того, как с ним взаимодействует владелец.

Ключевой особенностью является то, что Moflin общается не словами, а писком и другими звуками, что делает его похожим на настоящее животное. Он также имитирует дыхание и заряжается в специальном «гнезде», а не через обычный кабель.

Стратегия Casio: от часов к ментальному здоровью

Руководство Casio признает, что рынок часов и калькуляторов является «зрелым», поэтому компания активно ищет новые направления для роста.

«Мы работаем над созданием нашего следующего основного источника дохода. Ментальное благополучие — это очевидная сфера для роста», — заявил Рёичи Фурукава, заместитель генерального менеджера Casio.

Планы по выходу на рынок

В Японии пушистый робот, продающийся по цене около $400, уже пользуется популярностью — продано 10 000 единиц. Около 45% японских покупателей приобрели его для «исцеления и комфорта».

В октябре Casio планирует начать продажи Moflin в США и Великобритании. До конца марта 2026 года компания планирует продать 5 000 единиц в США и 2 000 в Великобритании, а в ближайшие годы — достичь глобальных продаж в 5 млрд иен (около $34 млн).