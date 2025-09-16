Нефть осторожно растет: на рынок влияют удары Украины по рф и решение ФРС

Цены на нефть во вторник, 16 сентября, несколько выросли, поскольку рынки анализируют потенциальные угрозы для поставок российской нефти после новых атак украинских дронов на энергетическую инфраструктуру РФ. В то же время рост сдерживается ожиданием решения Федеральной резервной системы США по процентным ставкам. Об этом пишет Reuters.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Угроза для российского экспорта

Украина в последнее время усилила атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. По мнению аналитиков JP Morgan, удары по экспортным терминалам, таким как порт Приморск, свидетельствуют о готовности Украины влиять на международные рынки нефти, что создает давление на рост цен.

Ситуацию осложняет и позиция США. Министр финансов Скотт Бессент в понедельник заявил, что правительство не будет вводить дополнительные пошлины против китайских товаров за покупку российской нефти, если европейские страны не сделают этого первыми, что оставляет пространство для дальнейшей эскалации.

В фокусе — заседание ФРС и спрос в США

Главным событием недели для рынков является заседание ФРС США 16−17 сентября, на котором ожидается снижение процентных ставок. Хотя более низкие ставки обычно стимулируют спрос на топливо, аналитики выражают обеспокоенность по поводу общего состояния американской экономики.

«Недавнее восстановление цен на нефть было неустойчивым… из-за более низкого спроса со стороны США на фоне данных, указывающих на слабость потребителя в ближайшем будущем», — отметил аналитик OANDA Кельвин Вонг.

Также инвесторы ожидают официальных данных по запасам нефти в США, которые выйдут в среду. Аналитики прогнозируют их значительное сокращение.

На утро вторника фьючерсы на нефть Brent торговались на уровне $67,52 за баррель, а американская WTI — $63,41.