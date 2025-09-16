Приватбанк выставит на продажу один из крупнейших спортивных объектов города — стадион «Днепр-Арена» и футбольную тренировочную базу в Днепре на Prozorro. Продажа, говорится в сообщении банка.

Подробности

Продажа одного из крупнейших спортивных объектов города — стадиона «Днепр-Арена» и футбольной учебно-тренировочной базы с крытым полем будет проходить по прозрачной и открытой процедуре торгов.

«Днепр-Арена» — футбольный стадион в Днепре европейского класса, количество мест 31 003 зрителей, реконструированный и открытый в 2008 году.