українська
16 сентября 2025, 12:49

PayPal расширяет P2P-платежи на криптовалюты с фокусом на налоговые льготы

Платежный гигант PayPal объявил о запуске новой функции для P2P-платежей под названием PayPal Links, которая в скором времени будет расширена для поддержки транзакций в криптовалютах. Ключевым преимуществом для криптопользователей станет то, что личные переводы будут освобождены от автоматической налоговой отчетности. Об этом компания объявила в понедельник.

Платежный гигант PayPal объявил о запуске новой функции для P2P-платежей под названием PayPal Links, которая в скором времени будет расширена для поддержки транзакций в криптовалютах.

Как работают PayPal Links

Новая функция является усовершенствованием существующего сервиса PayPal Me. Теперь отправитель может создавать персонализированную одноразовую ссылку, в которой уже указана сумма запроса на платеж, что упрощает процесс. Невостребованные ссылки автоматически аннулируются через 10 дней.

В скором времени этот механизм позволит пользователям отправлять и получать Bitcoin, Ethereum, собственный стейблкоин PayPal PYUSD и другие токены. Функция сначала заработает в США, а в конце этого месяца — в Великобритании и на других рынках.

Налоговые преимущества для криптопользователей

Главным преимуществом нового сервиса для криптосообщества является подход к налогообложению. PayPal отмечает, что личные переводы, помеченные как «друзьям и семье», освобождаются от отчетности.

«Пользователи не будут получать налоговые формы за подарки, возмещения или совместные расходы, что поможет гарантировать, что личные платежи остаются личными», — говорится в заявлении PayPal.

Это решает одну из главных проблем для криптопользователей, поскольку большинство криптотранзакций в США считаются налогооблагаемыми событиями.

Часть более широкой криптостратегии

Этот шаг является продолжением глубокой интеграции PayPal в криптосектор, которая началась в 2020 году. Компания уже имеет собственный стейблкоин PYUSD (11-й по величине в мире), а в июле запустила функцию «Pay with Crypto», которая позволяет бизнесу принимать оплату в десятках криптовалют.

Ярослав Голобородько
