16 сентября 2025, 12:02

Google инвестирует $6,8 млрд в Великобританию

Google инвестирует $6,8 млрд в Великобританию и откроет дата-центр возле Лондона. Об этом сообщает Reuters.

Google инвестирует $6,8 млрд в Великобританию и откроет дата-центр возле Лондона.
Фото: depositphotos

Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

Google объявил о намерении инвестировать 5 миллиардов фунтов стерлингов ($6,8 млрд) в Великобританию в преддверии государственного визита президента США Дональда Трампа. Ожидается, что этот визит будет сопровождаться новыми экономическими соглашениями и партнерствами.

В рамках инвестиций компания Alphabet, которой принадлежит Google, откроет новый центр обработки данных вблизи Лондона. Он обеспечит растущий спрос на сервисы, работающие на базе искусственного интеллекта, включая Google Cloud, Поиск, Карты и Workspace.

Министр финансов Рейчел Ривз назвала инвестицию «мощным свидетельством доверия к экономике Великобритании и прочности партнерства с США». По оценкам компании, она будет ежегодно создавать около 8250 рабочих мест в британских компаниях.

Этот шаг рассматривается как важный сигнал поддержки правительству премьер-министра Кира Стармера, который стремится привлечь частные инвестиции, чтобы стимулировать рост экономики и укрепить позиции лейбористов в общественном мнении.

Ожидается также, что визит Дональда Трампа будет способствовать дальнейшему углублению экономических связей между США и Великобританией. По словам высокопоставленных должностных лиц, во время визита будет объявлено о новых соглашениях более чем на $10 млрд.

В заявлении Google также сообщил о заключении соглашения с компанией Shell (SHEL.L), которое должно способствовать укреплению энергетической стабильности и поддержать переход Великобритании к чистой энергии.

Дата-центр компании в Волнтем-Кроссе, расположенный примерно в часе от Лондона, оснащен системой воздушного охлаждения для снижения потребления воды. Кроме того, он оснащен технологией отвода тепла, которая может использоваться для обеспечения энергией местных домов и предприятий, минимизирующей влияние объекта на окружающую среду.

Благодаря этим экологическим инициативам и партнерству по Shell Google рассчитывает, что уже в 2026 году ее операции в Великобритании будут работать почти на 95% за счет безуглеродной энергии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Новости по теме
Все новости
