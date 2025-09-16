Multi от Минфин
16 сентября 2025, 11:41 Читати українською

Кабмин одобрил соглашение, которое позволит польскому госбанку BGK работать в Украине

Кабинет Министров Украины одобрил проект Соглашения с Правительством Республики Польша, которое создает правовую основу для деятельности польского государственного банка BGK в Украине. Это открывает путь для привлечения нового мощного финансового инструмента для восстановления страны. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Кабинет Министров Украины одобрил проект Соглашения с Правительством Республики Польша, которое создает правовую основу для деятельности польского государственного банка BGK в Украине.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Чем будет заниматься BGK в Украине

Согласно одобренному проекту Соглашения, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) сможет осуществлять свою деятельность на территории Украины, в частности:

  • Предоставлять финансовую и техническую помощь Правительству Украины, а также государственным и частным учреждениям и организациям.
  • Эта помощь будет предоставляться в форме займов, грантов, гарантий или других финансовых инструментов, включая поддержку экспорта.
  • Средства будут направляться на проекты по восстановлению и развитию Украины, которые будут совместно определяться правительствами обеих стран и самим банком.

Что известно о BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) — это польский государственный банк развития. Это не обычный коммерческий банк, а специализированное финансовое учреждение, единственное в своем роде в Польше.

Его главная миссия — поддержка социально-экономического развития страны путем финансирования стратегически важных проектов, на которые коммерческие банки часто не готовы выделять средства из-за высоких рисков или длительного срока окупаемости.

Основные направления деятельности BGK:

  • Финансирование инфраструктурных проектов (дороги, порты, энергетика).
  • Поддержка экспорта польских компаний.
  • Предоставление гарантий для стимулирования кредитования.
  • Реализация государственных и европейских программ развития.

По сути, BGK является ключевым финансовым инструментом польского правительства для реализации его экономической стратегии.

Почему это важно

  • Выход на украинский рынок крупного государственного банка развития дружественной страны создает новый, мощный канал для привлечения долгосрочных и потенциально более дешевых, чем рыночные, инвестиций в критически важные сектора, такие как инфраструктура и энергетика.
  • Поддержка польского бизнеса в Украине: BGK, вероятно, будет активно финансировать те проекты восстановления, в которых будут участвовать польские компании, предоставляя им экспортные кредиты и гарантии. Это будет стимулировать приход в Украину польского бизнеса, технологий и опыта.
  • Сигнал для других: Успешная работа польского государственного банка развития в Украине может стать примером и сигналом для аналогичных институтов из других стран-партнеров (например, немецкого KfW или французского AFD) также активизировать свою деятельность в Украине.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
