Кабмин одобрил соглашение, которое позволит польскому госбанку BGK работать в Украине

Кабинет Министров Украины одобрил проект Соглашения с Правительством Республики Польша, которое создает правовую основу для деятельности польского государственного банка BGK в Украине. Это открывает путь для привлечения нового мощного финансового инструмента для восстановления страны. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Чем будет заниматься BGK в Украине

Согласно одобренному проекту Соглашения, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) сможет осуществлять свою деятельность на территории Украины, в частности:

Предоставлять финансовую и техническую помощь Правительству Украины, а также государственным и частным учреждениям и организациям.

Эта помощь будет предоставляться в форме займов, грантов, гарантий или других финансовых инструментов, включая поддержку экспорта.

Средства будут направляться на проекты по восстановлению и развитию Украины, которые будут совместно определяться правительствами обеих стран и самим банком.

Что известно о BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) — это польский государственный банк развития. Это не обычный коммерческий банк, а специализированное финансовое учреждение, единственное в своем роде в Польше.

Его главная миссия — поддержка социально-экономического развития страны путем финансирования стратегически важных проектов, на которые коммерческие банки часто не готовы выделять средства из-за высоких рисков или длительного срока окупаемости.

Основные направления деятельности BGK:

Финансирование инфраструктурных проектов (дороги, порты, энергетика).

Поддержка экспорта польских компаний.

Предоставление гарантий для стимулирования кредитования.

Реализация государственных и европейских программ развития.

По сути, BGK является ключевым финансовым инструментом польского правительства для реализации его экономической стратегии.

