Кабинет Министров Украины одобрил проект Соглашения с Правительством Республики Польша, которое создает правовую основу для деятельности польского государственного банка BGK в Украине. Это открывает путь для привлечения нового мощного финансового инструмента для восстановления страны. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
Кабмин одобрил соглашение, которое позволит польскому госбанку BGK работать в Украине
► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости
Чем будет заниматься BGK в Украине
Согласно одобренному проекту Соглашения, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) сможет осуществлять свою деятельность на территории Украины, в частности:
- Предоставлять финансовую и техническую помощь Правительству Украины, а также государственным и частным учреждениям и организациям.
- Эта помощь будет предоставляться в форме займов, грантов, гарантий или других финансовых инструментов, включая поддержку экспорта.
- Средства будут направляться на проекты по восстановлению и развитию Украины, которые будут совместно определяться правительствами обеих стран и самим банком.
Что известно о BGK
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) — это польский государственный банк развития. Это не обычный коммерческий банк, а специализированное финансовое учреждение, единственное в своем роде в Польше.
Его главная миссия — поддержка социально-экономического развития страны путем финансирования стратегически важных проектов, на которые коммерческие банки часто не готовы выделять средства из-за высоких рисков или длительного срока окупаемости.
Основные направления деятельности BGK:
- Финансирование инфраструктурных проектов (дороги, порты, энергетика).
- Поддержка экспорта польских компаний.
- Предоставление гарантий для стимулирования кредитования.
- Реализация государственных и европейских программ развития.
По сути, BGK является ключевым финансовым инструментом польского правительства для реализации его экономической стратегии.
Почему это важно
- Выход на украинский рынок крупного государственного банка развития дружественной страны создает новый, мощный канал для привлечения долгосрочных и потенциально более дешевых, чем рыночные, инвестиций в критически важные сектора, такие как инфраструктура и энергетика.
- Поддержка польского бизнеса в Украине: BGK, вероятно, будет активно финансировать те проекты восстановления, в которых будут участвовать польские компании, предоставляя им экспортные кредиты и гарантии. Это будет стимулировать приход в Украину польского бизнеса, технологий и опыта.
- Сигнал для других: Успешная работа польского государственного банка развития в Украине может стать примером и сигналом для аналогичных институтов из других стран-партнеров (например, немецкого KfW или французского AFD) также активизировать свою деятельность в Украине.
Комментарии