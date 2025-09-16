Multi от Минфин
українська
16 сентября 2025, 11:16

Минимальная пенсия вырастет на 234 гривны — проект бюджета-2026

Правительство в проекте госбюджета на 2026 год предлагает повысить размер минимальной пенсии — она вырастет на 234 гривны. Об этом говорится в проекте бюджета на 2026 год (№ 14000).

Правительство в проекте госбюджета на 2026 год предлагает повысить размер минимальной пенсии — она вырастет на 234 гривны.
Рост цен

Прогноз правительства предполагает рост потребительских цен в следующем году на 9,9%. Именно на эту величину предлагается увеличить прожиточный минимум, в том числе для лиц, потерявших трудоспособность (минимальную пенсию).

Последний раз прожиточный минимум повышался с 1 января 2024 года и сейчас остается на уровне 2920 гривен. Минимальная пенсия сейчас составляет 2361 гривну.

Документом предлагается установить с 1 января 2026 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 3209 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

  • детей в возрасте до 6 лет — 2817 гривен;
  • детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3512 гривен;
  • трудоспособных лиц — 3328 гривен; трудоспособных лиц,

который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи, должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, других работников государственных органов, а также работников налоговых и таможенных органов — на уровне, установленном для соответствующего государственного органа по состоянию на 31 декабря 2012;

  • лиц, утративших трудоспособность, — 2595 гривен;
  • лиц, утративших трудоспособность, применяемого для определения размера доплаты за проживание на территориях радиоактивного загрязнения по решениям суда, — 1600 гривен.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 2

Kharakternyk
Kharakternyk
16 сентября 2025, 11:36
Круто!
Оleksandr Oleshchuk
Оleksandr Oleshchuk
16 сентября 2025, 12:47
Висновок засмучує . Україна соціально найнесправедливіша в пенсійному забезпеченні держава Европи !!! Підрахуй Януковича — Ківалов досі з іншими суддями отримують більше 300 000 гривень пенсіїї. Четверть пенсіонерів які пропрацювали по 30- 40 років отримують 3038 гривень. А тим хто не працював підчас як не дивно ні дня збільшать пенсію і вона тепер буде становити 2595 гривень ,що на 400 гривень менше за тих хто працював і віддавав по 32 % своїх заробітків на які тепер жирують судді, Кидалови та нероби …
