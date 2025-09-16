Multi от Минфин
українська
16 сентября 2025, 9:38 Читати українською

Трамп призвал американские компании отказаться от квартальной отчетности

Президент США назвал обязательное раскрытие результатов каждые три месяца «плохой практикой» и предложил перейти на отчетность два раза в год, чтобы «сэкономить деньги и дать руководителям сосредоточиться на управлении».

Президент США назвал обязательное раскрытие результатов каждые три месяца «плохой практикой» и предложил перейти на отчетность два раза в год, чтобы «сэкономить деньги и дать руководителям сосредоточиться на управлении».► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиДеталиСвой призыв он опубликовал в понедельник, 15 сентября, в собственной социальной сети, противопоставив подход «на квартал» тому, что представил как более «долгий горизонт» в Китае.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Свой призыв он опубликовал в понедельник, 15 сентября, в собственной социальной сети, противопоставив подход «на квартал» тому, что представил как более «долгий горизонт» в Китае.

В США большинство публичных компаний обязаны предоставлять квартальные и годовые отчеты в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

«При условии одобрения Комиссией компании больше не должны отчитываться ежеквартально… а должны отчитываться раз в полгода (6 месяцев)», — заявил он. Ранее, в свой первый срок, Трамп уже просил регулятора изучить идею, то тогда регулятор указал на сложность реализации для крупнейших эмитентов.

Эксперты по корпоративному управлению отмечают, что переход можно провести решениями регулятора без поправок в закон, однако это лишит инвесторов оперативной информации.

«Эти два аспекта — квартальная отчетность и долгосрочное управление — не взаимоисключающие, а Китай — особенно плохой пример, поскольку китайские компании мастера игры на краткосрочных новостях», — сказал Financial Times (FT) Асват Дамодаран, профессор Нью-Йоркского университета (Школа бизнеса имени Стерна).

Профессор права Энн Липтон добавила, что более редкая отчетность усиливает рычаг влияния инсайдеров и ослабляет возможности инвесторов, аналитиков и регуляторов видеть «большую картину».

Руководитель направления в Институте дипломированных финансовых аналитиков Сэнди Питерс заявила, что инвесторы, согласно опросам, выступают против сокращения частоты публикаций в соотношении два к одному, даже если это сэкономит компании средства.

При этом в ЕС и Сингапуре обязательной квартальной отчетности уже нет: часть эмитентов раскрывается раз в полгода.

На Уолл-стрит квартальные результаты остаются ключевыми и для оценки отдельных компаний, и для понимания состояния корпоративной Америки. Так, в этом году они дали инвесторам важнейшие сведения о последствиях тарифов Трампа, напоминает FT.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
