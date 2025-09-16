JPMorgan сократит доли Китая и Индии в эталонном индексе развивающихся стран

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Как следует из уведомления клиентам, с которым ознакомился Bloomberg, в первой половине 2026 года лимит на одного эмитента будет поэтапно уменьшен с 10% до 9%. Внедрение изменений будет осуществляться поэтапно в течение нескольких месяцев. В банке отказались от оперативных комментариев.

Решение затронет крупнейших заемщиков в сегменте EM — помимо Китая и Индии, это Индонезия, Мексика и Малайзия.

Выгоду от перераспределения весов, по оценке JPMorgan, получат, в том числе Таиланд, Польша, ЮАР и Бразилия. В уведомлении отмечается, что инвесторы поддержали снижение порога диверсификации до 9% как меру, «уменьшающую концентрационный риск и повышающую доходность основного индекса».

Китайские облигации были включены в индексы JPMorgan в 2020 году, индийский долг — в 2024 году. Дополнительно банк поставил на «наблюдение» Саудовскую Аравию и Филиппины для возможного включения в бенчмарк локального долга, отмечает Bloomberg. При добавлении их ориентировочные веса составили бы около 2% и 1% соответственно.

Индекс JPMorgan служит ключевым ориентиром для фондов, инвестирующих в долг развивающихся стран, поэтому пересмотр методологии способен перераспределить глобальные потоки капитала.