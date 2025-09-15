Взимал комиссию с умерших: в Австралии банк выплатит рекордный штраф в $160 млн

Австралийский банк ANZ Group согласился выплатить рекордный в истории корпоративного регулятора страны штраф в размере $159,5 млн. Санкции были наложены за ряд системных нарушений, варьировавшихся от «недобросовестного поведения» при выпуске государственных облигаций до взимания комиссий со счетов умерших клиентов. Об этом пишет Reuters.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

«Раз за разом ANZ предавал доверие австралийцев. Что касается недобросовестного поведения, то оно было откровенно грязным», — заявил глава Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) Джо Лонго.

Председатель правления ANZ Пол О'Салливан признал вину банка.

Манипуляции с госдолгом

Центральным эпизодом нарушений стало поведение банка во время выпуска государственных облигаций на 14 миллиардов австралийских долларов в апреле 2023 года. Вместо того чтобы проводить операции постепенно, ANZ, который выступал одним из организаторов выпуска, начал массово продавать фьючерсы на облигации непосредственно перед ценообразованием.

Это создало «чрезмерное давление на снижение» цены, что, по оценке регулятора, стоило австралийскому правительству около 26 млн австралийских долларов. Банк согласился вернуть 10 миллионов комиссионных, которые он должен был получить за эту сделку.

Другие нарушения

Кроме этого, урегулирование охватывает еще несколько случаев массовых нарушений прав клиентов:

Взимание комиссий с умерших: В течение четырех лет банк продолжал взимать комиссии с тысяч умерших клиентов, не имея системы для их идентификации и возврата средств.

Невыплата бонусных процентов: В течение почти 11 лет банк из-за системных сбоев не выплачивал обещанные бонусные проценты новым владельцам счетов.

ANZ четвертый по величине банк Австралии.