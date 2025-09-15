Официальный курс валют: доллар дешевеет, а евро растет

Нацбанк установил новые курсы гривны к доллару и евро на вторник, 16 сентября. Согласно данным регулятора, европейская валюта выросла, а доллар немного подешевел.

На вторник НБУ установил такой курс доллара: 41,2317 грн. Это на 5 копеек меньше, чем в понедельник (41,2838).

Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).

В то же время курс евро на вторник был установлен на отметке — 48,4967, что на 11 копеек больше, чем в понедельник (48,3929).

Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).

Курс польского злотого

НБУ на вторник установил такой курс польского злотого: 11,3704 (в понедельник курс был 11,4089).

