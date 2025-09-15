Сумма выручки через кассовые аппараты выросла на треть

В августе общая сумма выручки, проведенных через регистраторы расчетных операций (РРО/ПРРО), составила 506,3 млрд грн, что на 28,4% (112,1 млрд грн) больше, чем в январе этого года. Положительная динамика фиксируется как по суммам, так и по количеству операций. Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.