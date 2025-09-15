В августе общая сумма выручки, проведенных через регистраторы расчетных операций (РРО/ПРРО), составила 506,3 млрд грн, что на 28,4% (112,1 млрд грн) больше, чем в январе этого года. Положительная динамика фиксируется как по суммам, так и по количеству операций. Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.
Сумма выручки через кассовые аппараты выросла на треть
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Данные ГНС свидетельствуют о стабильном росте объемов прозрачных расчетов:
- Среднесуточные выручки выросли с 12,7 млрд грн в январе до 16,3 млрд грн в августе.
- Количество чеков в августе достигло 919,5 млн, что на 17,5% больше, чем в январе.
- Среднесуточное количество чеков выросло с 25,2 млн до 29,7 млн.
В налоговой уверены, что такие результаты свидетельствуют об эффективности системного сотрудничества с бизнесом, которое базируется не только на контроле.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии