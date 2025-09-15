Multi от Минфин
15 сентября 2025, 16:15

Инвестор и спецпосланник президента США Виткофф продал долю активов в своей компании за $120 миллионов

Инвестор в недвижимость и спецпосланник президента США Дональда Трампа по миротворческим вопросам Стив Виткофф продал долю в своей одноименной компании по управлению недвижимостью за $120 миллионов во избежание потенциального конфликта интересов. Об этом пишет Bloomberg .

Инвестор в недвижимость и спецпосланник президента США Дональда Трампа по миротворческим вопросам Стив Виткофф продал долю в своей одноименной компании по управлению недвижимостью за $120 миллионов во избежание потенциального конфликта интересов.

Что известно

The Witkoff Group LLC, портфель которой включает элитную недвижимость в Лос-Анджелесе, Майами-Бич, Вест-Палм-Бич и Нью-Йорке, была одним из шести активов, которые он оценил более чем в $50 миллионов — это самый высокий уровень оценки, которые могут указывать американские чиновники в декларациях.

Издание отмечает, что Виткофф раскрыл активы на сумму не менее $350 миллионов, хотя его чистый капитал, несомненно, больше. Другие активы на сумму более $50 миллионов включают жилую недвижимость в Саутгемптоне, Нью-Йорк, общество с ограниченной ответственностью, название которого содержит адрес кондоминиума и гостиничного проекта One High Line в Челси, а также денежный счет в американском банке.

Виткофф также имел долю в компании SpaceX Илона Маска, акции Cisco Systems Inc., Reddit Inc. и Uber Technologies Inc., хедж-фонды, самолеты, моторные лодки и цифровые активы.

В последнюю категорию входит его доля в World Liberty Financial Inc., криптовалютном предприятии, которое он и его сыновья основали совместно с семьей Трампа в сентябре, перед президентскими выборами.

Согласно его последнему финансовому отчету, охватывающему 2024 год, Трамп заработал $57,7 миллиона от продажи токенов World Liberty Financial. Виткофф не указал, сколько он заработал от компании. Он получил $34 миллиона в виде дивидендов от одной из своих холдинговых компаний, активы которой включают в себя различные объекты недвижимости, компании по управлению гольф-клубами и отелями, а также World Liberty Financial.

Издание пишет, что, как правило, должностные лица раскрывают стоимость каждого актива, а не стоимость владеющей ими компании. В документах Виткоффа это сделано для некоторых активов, в частности, его брокерские счета, но не для всех.

Кроме Witkoff Group, в документе не указано, какие активы он должен будет продать во избежание конфликта интересов. Его назначение на должность не нуждалось в утверждении Сенатом, поэтому Виткофф не обязан обнародовать свои соглашения, описывающие шаги для устранения потенциальных конфликтов.

World Liberty Financial, соучредителями которой являются также его сыновья Зак Виткофф и Алекс Виткофф, а также сыновья Трампа Дональд Трамп-младший, Эрик Трамп и Баррон Трамп, могут повлечь конфликт интересов.

В мае World Liberty Financial объявила, что ее стейблкоин USD1 используется MGX, инвестиционным фондом из Абу-Даби, для инвестирования 2 миллиарда долларов в криптовалютную биржу Binance. MGX является государственным фондом Объединенных Арабских Эмиратов.

Виткофф перечислил 77 организаций, в которых он занимал должности, преимущественно в Нью-Йорке. Он получил не менее $5 000 от Bally's Corp. консультационные услуги.

Виткофф раскрыл долги на сумму минимум $31 миллион, большая часть которых — это кредиты на покупку самолетов. У него также был маржинальный счет в JP Morgan Chase Bank.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
