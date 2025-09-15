Multi от Минфин
15 сентября 2025, 15:48

В Укрэнерго рассказали, будут ли отключения света

При отсутствии системных атак на энергосистему Украина может пройти отопительный сезон без ограничений потребления электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго» в комментарии «Укринформу».

При отсутствии системных атак на энергосистему Украина может пройти отопительный сезон без ограничений потребления электроэнергии.
Фото: depositphotos
Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Отключение света

«Если не будет новых системных атак на энергообъекты, есть все основания рассчитывать на прохождение зимнего сезона без ограничений потребления электроэнергии. знаем, что должны быть готовы к любым сценариям», — сообщили в пресс-службе.

В компании отметили, что Украине удалось восстановить часть утраченной генерации и поврежденные элементы передачи. Кроме того, влияние на ситуацию в энергосистеме уже оказывают и вновь построенные объекты распределенной генерации — как уже подключенные к сети, так и используемые бизнесом как резервные источники питания.

«По данным компаний, производящих электроэнергию на газотурбинных и газопоршневых установках, прирост этого вида генерации в Украине в 2025 году по состоянию на начало сентября составил более 200%», — отметили в Укрэнерго.

К покрытию увеличенного потребления зимой оператор энергосистемы планирует привлекать все доступные источники генерации и возможности, предоставляемые коммерческим обменом электроэнергией с соседними европейскими странами.

Пресс-служба Укрэнерго также сообщила, что идет активная подготовка системы передачи к зиме. В частности, речь идет о восстановлении поврежденного россиянами оборудования и пополнении запасов необходимых для ремонтов материалов.

«Также компания совместно с партнерами продолжала усиливать физическую защиту объектов инфраструктуры, технические возможности ремонтных бригад. В полном объеме осуществлялись плановые ремонты сети и аварийно-восстановительные работы на пострадавших от атак объектах. Благодаря принятым мерам энергосистема способна относительно быстро возобновлять работу даже после серьезных повреждений», — отметили в пресс-службе.

Источник: Минфин
