При отсутствии системных атак на энергосистему Украина может пройти отопительный сезон без ограничений потребления электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго» в комментарии «Укринформу».
В Укрэнерго рассказали, будут ли отключения света
«Если не будет новых системных атак на энергообъекты, есть все основания рассчитывать на прохождение зимнего сезона без ограничений потребления электроэнергии. знаем, что должны быть готовы к любым сценариям», — сообщили в пресс-службе.
В компании отметили, что Украине удалось восстановить часть утраченной генерации и поврежденные элементы передачи. Кроме того, влияние на ситуацию в энергосистеме уже оказывают и вновь построенные объекты распределенной генерации — как уже подключенные к сети, так и используемые бизнесом как резервные источники питания.
«По данным компаний, производящих электроэнергию на газотурбинных и газопоршневых установках, прирост этого вида генерации в Украине в 2025 году по состоянию на начало сентября составил более 200%», — отметили в Укрэнерго.
К покрытию увеличенного потребления зимой оператор энергосистемы планирует привлекать все доступные источники генерации и возможности, предоставляемые коммерческим обменом электроэнергией с соседними европейскими странами.
Пресс-служба Укрэнерго также сообщила, что идет активная подготовка системы передачи к зиме. В частности, речь идет о восстановлении поврежденного россиянами оборудования и пополнении запасов необходимых для ремонтов материалов.
«Также компания совместно с партнерами продолжала усиливать физическую защиту объектов инфраструктуры, технические возможности ремонтных бригад. В полном объеме осуществлялись плановые ремонты сети и аварийно-восстановительные работы на пострадавших от атак объектах. Благодаря принятым мерам энергосистема способна относительно быстро возобновлять работу даже после серьезных повреждений», — отметили в пресс-службе.
